Tots contra Verstappen

La Fórmula 1 obre avui al Gran Premi de Bahrain, que celebrarà la carrera dissabte, una nova temporada en què dinou pilots tenen un objectiu comú, el de batre el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que vol repetir el passeig triomfal de l’any passat, que va culminar amb el seu tercer títol mundial consecutiu, amb 19 victòries en 22 carreres i el doble de punts que el segon, el seu company Sergio Pérez.

En la temporada més llarga de la història, amb 24 curses entre les quals destaca el retorn del GP de la Xina, tots les escuderies de la part alta de la graella, bé sigui Ferrari, Mercedes, Aston Martin o McLaren, han optat per emular el monoplaça de l’any passat de Red Bull, amb l’objectiu que la còpia sigui millor que l’original.Tanmateix, l’equip austríac ha estat el que més ha sorprès, ja que en comptes de treure una evolució d’aquest vehicle ha optat per l’RB20, un concepte totalment nou, diferent del de l’any passat, i que, pel que va semblar en els tests, pot continuar donant el mateix resultat per als de Chris Horner, que continuarà com a cap d’equip després de quedar absolt d’una investigació interna per “comportament inapropiat”.Amb el madrileny Carlos Sainz –que viurà el seu últim any a l’escuderia italiana abans que Lewis Hamilton ocupi el seu seient el 2025– liderant el segon dia de tests i el monegasc Charles Leclerc com el més ràpid de l’última jornada, Ferrari sembla ser el més ben col·locat per seguir de prop la línia dels Red Bull, amb un cotxe més fàcil de fer anar, tot i que encara una mica lluny de semblar un competidor real pel títol, després de ser l’únic equip més enllà de Red Bull a aconseguir un triomf l’any passat, amb la victòria de Carlos Sainz a Singapur.Després dels italians, apareixen Mercedes, McLaren i Aston Martin, liderat per Fernando Alonso, com les altres alternatives als dos equips a priori capdavanters. Alonso, amb el somni de la seua victòria número 33 encara viu, ha rebaixat les expectatives per a aquesta temporada i va apuntar que el gran repte de l’Aston Martin serà ser un habitual al podi.

Ferrari es presenta com l’alternativa més creïble i Alonso, amb Aston Martin, aspira a aconseguir podis

Paral·lelament a l’inici de la Fórmula 1, també arranca avui la categoria de formació Fórmula 3, en què competirà per segona temporada l’aranès Mari Boya. La principal novetat per a la seua temporada és el canvi d’equip, ja que deixarà de competir amb MP Motorsport per fer-ho amb l’escuderia valenciana Campos, una de les punteres de la graella.En la seua segona temporada a la graella i amb el canvi de cotxe, Boya vol fer un pas endavant respecte a la dissetena plaça de la passada campanya, que va culminar amb el seu primer podi en la categoria a Itàlia. L’aranès va assegurar que “tinc un objectiu clar per a aquest any; lluitar pel campionat”. “Hem estat treballant molt fort en tots els tests i crec que hem millorat molt el xoc”, va afegir Boya, que afrontarà avui els entrenaments lliures i la qualificació.