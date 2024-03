Encuentra no descarta fitxar “si és per millorar-nos molt”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida reprendrà demà la competició a la pista de l’Oviedo després de l’aturada de seleccions per afrontar l’últim terç de la Lliga, en què estan en joc els grans objectius de la temporada i per als quals diversos equips, en especial els de la part alta, ja s’han mogut per reforçar-se per al que ve. El quadre lleidatà no ho ha fet, de moment, si bé Gerard Encuentra no ho descarta, sempre que sigui per incorporar un jugador diferencial.

“Fins que no s’acabi el termini de fitxatges l’equip sempre està obert. Ara s’ha tancat la finestra per fitxar jugadors de la mateixa Lliga o inferiors, però fins a finals de març encara pots incorporar jugadors de categories superiors. El mercat de fitxatges està obert, i si aparegués alguna opció que fos interessant l’estudiaríem, però si incorporem algú hauria de venir a millorar-nos molt”, va assenyalar el tècnic lleidatà, que va posar com a exemple el fitxatge de Ricky Rubio pel Barça. “Li ha aparegut una oportunitat i l’ha aprofitat. Nosaltres no hi pensem, però si en algun moment a la direcció esportiva li arriba un nom que creiem que ens pot donar un salt de qualitat, l’analitzarem, i si econòmicament ho podem fer, imagino que ho intentarem i si no, continuarem amb els que estem perquè ho estem fent molt bé”, va matisar Encuentra.Sobre el tram que queda, Encuentra no vol pensar més enllà del pròxim partit que tenen demà a Oviedo. “No miro encara la classificació, ens queden encara tretze enfrontaments, que és un món i pot passar de tot. Quan quedin pocs partits, i si en guanyem molts, veurem a quin objectiu podrem optar, si al factor pista, a l’ascens directe o al play-off sense factor pista, ja es veurà”, va reconèixer.