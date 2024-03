La Fiscalia recorrerà la sentència d'Alves

La Fiscalia recorrerà la sentència que va condemnar a quatre anys i mig de presó Dani Alves per haver agredit sexualment una jove en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona perquè se li elevi la pena de presó.

Segons assenyalen fonts jurídiques, el ministeri públic està preparant ja el recurs contra la sentència de l’Audiència de Barcelona, que va imposar una pena de quatre anys i mig de presó a l’aplicar-li l’atenuant de reparació del dany pels 150.000 euros que va entregar al jutjat per indemnitzar la víctima en cas de condemna.Aquest atenuant, que va permetre a l’Audiència rebaixar la pena del futbolista brasiler a quatre anys i mig de presó –el mínim per agressió sexual amb la llei en vigor–, va ser un dels principals elements que impugnarà la Fiscalia.Tant la Fiscalia com l’acusació es van oposar que s’apliqués aquest atenuant al concloure que és una quantitat que la jutge d’instrucció va fixar com a fiança a Alves quan el va processar, malgrat que posteriorment la defensa ha demanat en diverses ocasions que s’entregui a la víctima, que no ho ha acceptat.Un altre dels arguments de les acusacions és que aplicar un atenuant al futbolista per haver pagat 150.000 euros pot ser discriminatori, ja que suposa un avantatge per a ell per la seua capacitat econòmica.D’altra banda, l’acusació particular exercida té previst recórrer la condemna, igual que la defensa, que tornarà a insistir a demanar l’absolució del futbolista.