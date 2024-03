L'Alcarràs obre el seu centenari

El FC Alcarràs va posar ahir en marxa els actes amb què commemorarà, al llarg dels propers mesos, els seus cent anys d’història. “Per a mi és un privilegi presidir la celebració del centenari”, va dir durant el seu parlament el president Joan Miret.

“Em fa enormement feliç. El futur està per escriure i ho faran altres generacions que estimaran el club amb la mateixa passió amb la qual l’estimem nosaltres i l’han estimat els qui ens han precedit”, va afegir Miret, que va acomiadar el seu discurs amb un “Visca el Futbol Club Alcarràs, Visca Catalunya i Visca la Revolució Pagesa!”.El Centre Cultural Lo Casino va acollir ahir el punt de partida del centenari, encara que de fet aquest va ser el passat 2023. “La primera referència que hem trobat del club data del 28 de gener del 1923, amb una crònica d’un partit amistós publicada al diari El Ideal”, va dir Miret, que va admetre que “ho volíem celebrar abans, però s’ha anat retardant”. Va ser l’encarregat d’obrir un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys; el diputat Òscar Martínez; el delegat de la Federació Catalana (FCF), Josep Maria Espasa, i Ester Ibars, regidora d’Esports.Davant tenien jugadors, tècnics i directius de diferents èpoques. El més veterà era Ramon Cristófol, que aquest mes complirà 92 anys. “Tinc molts records”, explicava. “Vaig jugar vuit anys als cinquanta, els cinc primers com a extrem, però em vaig lesionar i com que no podia córrer vaig jugar els tres últims de porter”. Recorda divertit que una vegada van anar a jugar un amistós a Andorra i van guanyar el trofeu i, al tornar-hi l’any següent, “ens vam trobar els jugadors de la UE Lleida, que estaven a Segona i que havien convidat els de l’Andorra. Vam quedar 4-4 i el trofeu se’l van quedar ells”, recorda entre rialles.Per a Josep Maria Espasa, que l’Alcarràs entri en el selecte clubs de centenaris “és un motiu d’alegria, perquè també vol dir que són entitats consolidades i mostren la bona salut del futbol lleidatà”.Miret va avançar que des de la directiva estan treballant perquè la celebració culmini “amb un partit contra algun club important”. També estan elaborant un llibre amb els cent anys d’història del club i que, al Municipal Lo Xoperal, “instal·larem plafons amb fotografies de totes les èpoques i que quedaran allà per tota la vida” i va afegir que “també hi haurà una zona de vitrines amb tots els trofeus”. Va recordar que “en aquests anys el club ha tingut molts noms i l’actual data dels setanta, quan es va construir el camp.” I va demanar un desig: l’ascens dels seus dos equips amateurs.