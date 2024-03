Càstig excessiu

detail.info.publicated ÀLEX GARGALLO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure golejat ahir (2-5) davant de l’Hospitalet, en un partit que es va torçar des dels primers instants. Amb aquesta derrota, el Mollerussa veu com un equip aconsegueix batre’ls al seu estadi aquest 2024, ja que fins al moment només el Badalona havia aconseguit esgarrapar un punt.

L’Hospitalet, segon a la taula a nou punts del líder, no podia fallar al Municipal si volia continuar lluitant per l’ascens directe. Sent-ne totalment coneixedor, va imprimir molt ritme des de l’inici i es va avançar als set minuts, amb un gol amb fortuna mitjançant una centrada d’Albert López que Domingo va acabar introduint a la seua pròpia porteria. L’equip del Llobregat va continuar atacant la porteria de Buetas, que va estar fantàstic privant del gol Sehou a l’endevinar-li un mà a mà. Minuts abans, Nico Magno va treure una pilota sota la línia.Superat un mal primer quart d’hora, el Mollerussa va combinar bé comandat per Guillem Porta i Nil Sauret i va tenir aproximacions perilloses. Genís no va estar encertat en una rematada al primer toc, i de les botes de Sempé va arribar la més clara per als del Pla d’Urgell, que va creuar en excés un xut a l’interior de l’àrea que es va escapar a pocs centímetres de la porteria del porter visitant, Aliaga.Passada la mitja hora de joc, el davanter titular de l’Hospitalet, Gómez, va haver d’abandonar per lesió el terreny de joc i es va donar entrada a Sanku, que seria protagonista. El llargarut ariet, ex del Lleida Esportiu, va rematar de cap al primer pal una centrada lateral per posar el 0-2 en el minut 37 de la primera part.El Mollerussa feia mèrits per merèixer més i va retallar distàncies en el temps afegit, abans de passar pels vestidors. Putxi va penjar una pilota llarga al segon pal, Magno la va despenjar de manera acrobàtica i va ser el lateral Pedrós qui posava emoció al partit materialitzant l’1-2. Però la cosa no va quedar aquí, i és que segons després, ja amb el temps complert, Moró va estar a punt de batre Aliaga amb un xut ras i sec que va obligar el porter rival a desviar la pilota amb els peus.El final d’infart viscut en els moments previs abans del descans convidava a l’optimisme els aficionats, que mai no van deixar d’animar. Lluny de la realitat, en el primer minut de la segona meitat, Sanku castigava amb un altre gol a la sortida d’un córner. Jordi Cortés va moure la banqueta després de les lesions de Nico i Pedrós, i va donar entrada a Ars i Bernat. En una contra liderada per Putxi i Moró, els atacants del Mollerussa van malgastar una situació clara de dos contra un en la qual el central, One, va estar molt atent. L’Hospitalet no es va apiadar dels mollerussencs i en una bona jugada col·lectiva, Montori va fer l’1-4.La nota positiva del partit d’ahir va ser l’estrena golejadora amb el primer equip del juvenil Joel Garrofé, que en un contraatac per la banda dreta va encarar Aliaga i va saber creuar la pilota per marcar el 2-4 a vuit minuts de complir-se el temps reglamentari. El final de partit va ser força brusc amb constants interrupcions fruit de la permissivitat del col·legiat. Precisament per no assenyalar una clara falta a Jofre, la jugada va acabar amb un penal i l’expulsió de Domingo en el minut 89 al tractar-se de l’últim home, una pena màxima que Alcover es va encarregar de transformar.Amb aquesta derrota, el Mollerussa acaba la jornada amb 28 punts. L’equip rep al seu estadi la setmana vinent el Vilassar de Mar, tercer classificat.

Jordi Cortés, tècnic del Mollerussa, es va mostrar insatisfet amb el partit del seu equip: “No s’ha donat el partit que volíem que es donés, no ens hem sentit còmodes i hem estat incapaços de fer que succeïssin coses a favor nostre”, va dir.

Cortés va explicar la variació tàctica per evitar o complicar la sortida de pilota de l’Hospitalet, però el primerenc gol visitant els va desmuntar per complet els plans: “Hem regalat el primer gol en un servei de banda que ha canviat el partit. Després hem intentat fer coses diferents a les habituals, i els jugadors s’han sentit inferiors.”

L’encreuament entre un d’acabat d’ascendir i un seriós candidat a l’ascens s’ha saldat amb una voluminosa, però justa victòria per als barcelonins. El tècnic va assumir que tant ell com el seu cos tècnic necessiten millorar: “Hem comès alguns errors amb decisions que ens serviran per millorar en el futur. Ars ha de ser titular, i Putxi ha de jugar per dins, no queda cap altra que girar full.”Cortés també va estar d’acord en el fet que el partit es va saldar amb un càstig excessiu, pels gols rebuts i les noves baixes que tindrà l’equip per lesió i per sanció. Les nombroses absències van permetre veure l’estrena golejadora del juvenil Joel Garrofé.