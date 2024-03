Guissona i Alcarràs firmen unes taules justes

Guissona i Alcarràs van sumar un punt en un partit molt igualat que s’hauria pogut decantar per a qualsevol dels dos (2-2). El Guissona es va avançar en el marcador gràcies a un gol de penal transformat per Juan (1-0). Just abans d’arribar al descans, l’Alcarràs va aconseguir empatar amb un gol de Xavier (1-1).

A la represa, els visitants van anar a l’atac a la recerca del gol de la remuntada. Tanmateix, va ser el Guissona que va saber aprofitar aquesta situació per avançar-se en el lluminós amb un gol al contraatac de Laarif (2-1). L’Alcarràs no es va rendir i va aconseguir empatar novament a 15 minuts del final amb un gol de Sergio (2-2).