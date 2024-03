Torneig LGTBIQ+ a Lleida

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La capital del Segrià acollirà el dissabte dia 16 un dels tornejos pertanyents al Catalunya Pàdel Tour LGTBIQ+, organitzat pel club Panteres Grogues de Barcelona juntament amb la Paeria, el SAI (Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBIQ+) i Colors de Ponent, que compta a més amb el suport de la Generalitat, el consorci del Turó de la Seu Vella, la Federació Catalana de Pàdel, Plusfresc i el Pàdel Indoor Lleida, lloc on es disputaran els partits.

El torneig comptarà amb la participació de 64 jugadors i jugadores sense categories de gènere i, segons Esteve Camps, coordinador de pàdel al club Panteres Grogues, la iniciativa pretén “donar visibilitat a la pràctica de l’esport LGTBI, molt coneguda a l’àrea metropolitana de Barcelona, oferir un espai segur per al nostre col·lectiu”.Aquesta entitat barcelonina, que organitza entre 3 i 4 tornejos a l’any, va veure la possibilitat d’estendre aquest circuit a tots els racons de Catalunya i van contactar directament amb la Paeria. “La nostra idea inicial va evolucionar i ara contactem directament amb ajuntaments i entitats locals. A més, donem premis de productes locals. La resposta de Lleida ha estat molt bona i ens agradaria que l’associació Colors de Ponent s’empoderés amb aquest torneig en què poden participar tant persones LGTBIQ+ com aquelles que se solidaritzin amb els nostres valors”, va explicar Esteve Camps. L’origen de Panteres Grogues es remunta al 1994, però es va formar com a entitat el 2001 i, malgrat que no té instal·lacions pròpies, compta amb uns 2.000 socis.