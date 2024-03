El vent destrossa la gàbia de llançaments de les Basses

A quatre mesos d’acollir el Campionat d’Espanya sub-16 d’atletisme, la pista de les Basses s’ha quedat sense un element imprescindible per afrontar aquesta competició, que traspuarà a Lleida per tercera vegada des que es va inaugurar aquesta instal·lació esportiva. El fort vent que hi va haver a la ciutat el cap de setmana es va acarnissar amb la gàbia de llançaments, que ha quedat inservible per acollir una competició d’aquest nivell.

Sebas Vidal, president del Lleida UA, club organitzador, va explicar que “la gàbia es va instal·lar el 2007, amb la qual cosa ja té uns anys. Ha patit diversos desperfectes en aquest temps. En el seu dia la va pagar el club i ens va costar uns 17.000 euros, que vam sufragar amb una subvenció que vam rebre”. Afegeix que “ja la vam comprar senzilla i en tot aquest temps s’han anat fent pedaços, però això d’aquest cap de setmana requereix adquirir-ne una de nova, que pot costar uns 25.000 euros. És una peça imprescindible per acollir la competició”. El club compleix 20 anys aquest 2024 i l’organització d’aquest Campionat d’Espanya és l’acte estrella de la celebració. Vidal explica que “ja teníem previst demanar una entrevista amb la Paeria per parlar sobre l’organització del Campionat i ara exposarem la situació en què ens trobem”. Espera trobar la sensibilitat del regidor, l’exatleta olímpic Jackson Quiñónez que, com recorda Vidal, “durant molts anys s’ha entrenat en aquesta instal·lació”. El president destaca al mateix temps que “aquest Campionat d’Espanya portarà a Lleida unes 4.000 persones, entre atletes, entrenadors, directius i acompanyants, fet que suposarà un impacte econòmic d’un milió d’euros”.Vidal recorda també que “és una instal·lació municipal en la qual no podem posar pel nostre compte elements fixos. La gàbia que s’ha trencat ja la vam pagar nosaltres”. Lleida va acollir l’Estatal sub-16 el 2021 i el primer Campionat d’Espanya va ser el 1996, en la inauguració de la instal·lació.