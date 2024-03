Un Camp Nou espectacular

Les obres del nou estadi del FC Barcelona segueixen el seu curs, però ja es van coneixent detalls de com serà el nou temple del barcelonisme una vegada acabada la reforma. El club ha presentat el projecte a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb la qual cosa s’han revelat les primeres imatges i detalls de la nova instal·lació. Entre les novetats que s’han donat a conèixer hi ha que la coberta serà la més gran d’Europa i hi haurà tres grans videomarcadors, en lloc del marcador de 360 graus que es va mostrar inicialment.

En la presentació el club va mostrar diferents espais de l’estadi, com la nova sala de premsa, que serà inclinada. La remodelació aniria més avançada del previst inicialment i des del club s’ha donat a conèixer la possibilitat que l’equip ja pugui jugar partits el novembre d’aquest mateix any, encara que les obres no estarien totalment acabades i, per exemple, es continuaria treballant en la tercera galeria. En qualsevol cas, la capacitat seria superior a la de Montjuïc.D’altra banda, Oriol Romeu, que va participar ahir en la presentació del MIC, va explicar que, després d’un inici de temporada “bo”, el rendiment va baixar i ha arribat a sentir que no gaudia jugant a futbol i va remarcar que no ha patit “cap tipus de problema mental” i va reivindicar que “afortunadament les sensacions cada vegada són millors”.