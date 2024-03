Mbappé lidera l'accés del PSG a quarts contra la Reial

El PSG, liderat per Kylian Mbappé, autor dels dos gols del seu equip (0-2), va deixar clara la candidatura al títol de Lliga de Campions, després de no donar ni mitja opció a la Reial Societat al seu estadi i firmar amb autoritat l’accés a quarts. L’equip donostiarra ja havia perdut per 2-0 en l’anada.

En l’altre partit jugat ahir, el Bayern de Múnic va remuntar l’1-0 advers al Lazio i també va passar ronda gràcies a un doblet de Kane i un altre gol de Müller (3-0). En aquest partit un aficionat del Lazio va ser detingut per entonar càntics feixistes i fer la salutació nazi. Avui juguen Manchester City-Copenhaguen (21.00), amb avantatge d’1-3 per al City i el Madrid-Leipzig (21.00), amb avantatge blanc per 1-0.