Més de 340 palistes de 19 països se citen a la Seu

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte i diumenge, 9 i 10 de març, la primera de les dos proves que conformen la Copa Internacional Pirineus de piragüisme. La segona i última prova, en la qual es decidiran els guanyadors, serà a Pau (Occitània) la setmana que ve, el 16 i 17 de març.

La competició es disputa en les especialitats d’eslàlom i caiac cros, que formen part del programa olímpic. En el segon cas, s’estrenarà com a esport olímpic precisament aquest estiu, als Jocs de París 2024. A més, actualment, la Copa Pirineu és puntuable per al rànquing mundial de la Federació Internacional de Canoa (ICF). En la prova participaran més de 340 palistes, de 19 països i 4 continents, i tindrà una especial rellevància perquè serà l’última que tindran els esportistes per classificar-se per als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu. Aquesta és la segona prova que s’organitza al Parc Olímpic del Segre enguany i l’avantsala de la II Copa d’Espanya.Val a recordar que aquest any la Seu també acollirà les Finals de la Copa del Món d’eslàlom i caiac cros, que es disputaran del 16 al 22 de setembre, i que el 2027 la gran cita seran els Mundials juntament amb Sort.El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el vicepresident i secretari de la Federació Catalana de Piragüisme, José Antonio Hernández; la representant territorial de l’Esport, Lourdes Ravetllat, i la gerent del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez, van presentar ahir la competició a la Diputació.

La competició és possible gràcies al suport de la diputació de Lleida, el Consell Català de l’Esport, l’ajuntament la Seu d’Urgell, la Federació Catalana de Piragüisme (FCP) i la Federació Espanyola (RFEP), a més d’uns 60 voluntaris i col·laboradors del Club Cadí Canoë-Kayak. Els resultats s podran seguir online a través de la pàgina web www.copapirineus.org/live-results, així com des de YouTube i xarxes socials.

Els millors lleidatans seran presents a la prova

Per a aquesta prova se segueix el format propi d’una competició ICF. En eslàlom, dissabte a partir de les 9.00 hores es farà una mànega classificatòria, els 10 millors passaran a la final A i la resta aniran la final B. Diumenge tindrà lloc el caiac cros. Tanmateix, els resultats finals els determinarà la segona prova, a Pau.Entre els participants destaca la presència dels lleidatans Miquel Travé, Marc Vicente, Núria Vilarrubla, els tres del Cadí CK; i Laia Sorribes (Mig Segre), a més de la triple medallista olímpica Maialen Chourraut.