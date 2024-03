El Vila-sana busca un triomf de prestigi contra el líder

El Vila-sana rep avui el líder de l’OK Lliga Femenina, el Palau de Plegamans (21.00), amb l’objectiu d’aconseguir una victòria que li permeti retallar-li punts –les barcelonines en tenen sis més–, assegurar l’average, favorable a les del Pla, que van guanyar 0-1 en la primera volta i consolidar la segona plaça de la classificació. El Vila-sana ve de patir dissabte a Gijón la tercera derrota de la temporada (4-2), mentre que el Palau de Plegamans arriba reforçat després de superar el cap de setmana el Fraga (4-1), que completa les quatre primeres posicions de la taula.

“Sabem que és un partit complicat davant d’un rival que si van primeres és per alguna cosa”, explicava ahir l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero. El tècnic, fidel a la seua filosofia, insisteix que la prioritat és el que sigui capaç de fer el seu equip. “Sempre pensem més en nosaltres que en el rival. Venim d’un partit complicat a Gijón en el qual vam perdre, per la qual cosa el factor principal és que nosaltres estiguem centrades.”A més de disputar un partit exigent a la ciutat asturiana, el Vila-sana va haver d’afrontar un desplaçament llarg i han tingut poc temps per recuperar-se. “Només hem pogut fer dos entrenaments, però com que el calendari no depèn de nosaltres, no val la pena pensar-hi. Cal estar concentrades i sortir fortes”.Del rival afirma que “sempre són un equip fort i aquesta temporada s’han reforçat amb el fitxatge d’Anna Casarramona. Les respectem, però també nosaltres tenim un bon equip”, va valorar.El tècnic del Vila-sana va fer una crida a l’afició, perquè doni suport a l’equip en un matx tan important: “Esperem que ens ajudin. L’equip a casa nota molt l’impuls dels aficionats i en aquest partit seran molt importants.”Espera també que l’equip millori l’efectivitat davant de porta perquè, com recorda, “tenim arribada i generem moltes ocasions”. De fet, la tercera i quarta màxima golejadora de la Lliga són jugadores del Vila-sana: Victòria Porta, que ha marcat 20 gols, i Luchi Agudo, que n’ha fet 20 més.