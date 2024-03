Investiguen si Soteras va falsificar 26 actes de votació de clubs de Lleida

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat número 2 de Sabadell que investiga si el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, va falsificar actes del vot delegat en les eleccions, en tindria sota sospita 26 de procedents de clubs de futbol i futbol sala de Lleida, d’un total de 171 de tot Catalunya, segons ha pogut saber aquest diari de fonts pròximes a la investigació.

El jutge sospita que Soteras es va servir suposadament dels requisits imposats pel Tribunal Català de l’Esport mitjançant els quals el president o el vicepresident d’un club podia autoritzar una altra persona, a través d’un poder notarial, a votar en nom seu. Per a això, calia acreditar mitjançant un certificat davant de notari que el president del club efectivament ho era. La investigació, segons va revelar La Vanguardia, hauria obtingut indicis que apuntarien que Soteras hauria fet servir les dades personals dels presidents dels clubs que consten a la base de dades de la FCF per fer el certificat del club i sol·licitar el poder notarial per autoritzar-se a ell mateix el poder per votar per la seua candidatura. En total, es van obtenir 171 actes amb aquest mètode en les passades eleccions a la Federació Catalana, totes firmades davant d’un notari de Sabadell i amb números correlatius, detall que indicaria que s’haurien firmat una darrere l’altra. També s’investiga la participació d’alguns alts càrrecs de l’ens federatiu en la presumpta falsificació de documents i la vinculació del notari de Sabadell amb el presumpte frau. Val a recordar que Joan Soteras és de Sabadell i va presidir el club de la ciutat.Durant mesos, segons La Vanguardia, els Mossos es van dedicar a visitar els presidents dels 171 clubs que van delegar el vot a Soteras per confirmar si la firma que figurava era la seua. I hi va haver casos en els quals els presidents van negar que haguessin subscrit res i van afirmar que els havien falsificat la firma. Aquest diari va poder saber que hi hauria més actes a Lleida fetes de la mateixa manera, però que no van arribar a entregar-se als clubs.

Tots els documents investigats es van fer amb aquest mètode en una mateixa notaria de Sabadell