La Paeria no donarà ajuda al torneig WTA femení

detail.info.publicated Xavier Madrona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria ha renunciat a la seua aportació per finançar el Catalonia Open-Torneig Internacional Terres de Lleida, un torneig femení WTA 125 que celebrarà la segona edició a la capital del Segrià, del 29 d’abril al 5 de maig a les pistes del Club Tennis Lleida i que compta amb un pressupost d’uns 300.000 euros.

La Federació Catalana de Tenis (FCT), organitzadora de l’esdeveniment, li havia sol·licitat 40.000 euros i, després de diverses reunions, el consistori finalment va declinar fer cap aportació. “Ens sap molt greu i entenem l’enuig de la federació, però són molts diners i no podem arribar-hi. Estem intentant recuperar altres coses de l’esport que s’havien perdut a la ciutat i aquest ha estat el problema”, va declarar a aquest diari el regidor d’esports, Jackson Quiñónez.Fonts de l’FCT van confirmar a aquest diari que havien existit diverses reunions amb l’ajuntament. La primera el juny passat i les dos parts van quedar que continuarien parlant. Hi va haver una altra reunió al setembre, amb la presència de l’alcalde Fèlix Larrosa i el mateix Quiñónez, i va ser aleshores quan els representants municipals van començar a mostrar les primeres reticències a considerar massa elevada la quantia que se’ls demanava aportar.Al novembre l’FCT es va reunir amb Paeria, Diputació i Esports de la Generalitat. Amb la Generalitat es va arribar a un acord per dos anys (el torneig va canviant de ciutat catalana) i la Diputació va confirmar la seua col·laboració. La Paeria va demanar esperar a la confecció de pressupostos i al febrer va ser quan van comunicar que renunciaven a fer l’aportació. “Amb aquesta aportació teníem el pressupost quadrat i ara, amb poc marge de temps, hem de buscar altres recursos”, van assenyalar fonts federatives.