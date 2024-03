Viadero, tècnic del Lleida: "La millor manera de competir és disfrutar el dia a dia"

L’entrenador del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, ha destacat aquest migdia en roda de premsa, abans de visitar aquest dissabte (18.00) l’Espanyol B, que l’objectiu de l’equip "ha de ser continuar gaudint del dia a dia i créixer a nivell grupal" en aquestes últimes nou jornades de Lliga.

El tècnic ha assenyalat que "crec que aquesta és la millor manera de competir" i ha evitat "posar una pressió innecessària" al grup, que es troba en plena lluita pel lideratge amb el Badalona Futur, primer tres punts per sobre dels blaus i amb l''average' particular guanyat.

En aquesta línia, el càntabre ha lloat que "l’equip ha fet una gran setmana de treball" i ha destacat especialment que "tot el grup està molt activat, fins i tot els jugadors amb menys minuts", una cosa que ha considerat important perquè "a aquestes alçades de competició comencen a pesar les cames i a haver-hi sancions, per la qual cosa és imprescindible que tothom estigui llest per competir com passa en aquest vestidor".

A més, ha valorat que l’últim fitxatge, el lleidatà Pol Muñoz, "és un jugador que ens pot aportar molt en defensa, que és la línia que ens faltava per completar". "És un noi molt jove, però que ha viscut experiències interessants en un planter important com el del Barça i a més és un jugador d’aquí, que dona un plus", ha afegit.

Sobre el rival, l’Espanyol B, va declarar que "és un equip amb un gran entrenador (Manolo González), que té una qualitat immensa i que és molt divertit de veure". Per això, espera "un guió similar al partit de la setmana passada davant del València Mestalla, perquè són equips que si els deixes espais per córrer i pensar, et poden fer molt mal".