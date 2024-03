El Cadí perd Amber Melgoza

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els problemes no cessen al Cadí la Seu. L’últim l’ha protagonitzat la nord-americana Amber Melgoza, una de les últimes incorporacions, que ha hagut de tornar al seu país per operar-se de la fractura de menisc que pateix al genoll esquerre i que li impedirà jugar el que resta de temporada. L’escorta, que ha estat una de les claus de la millora experimentada per l’equip, fent una mitjana d’11 punts i 3,4 rebots en els 7 partits que ha jugat, es va lesionar fa dos setmanes i, malgrat això, va voler jugar l’últim duel contra l’Araski a causa de les baixes que tenia l’equip, jugant la barbaritat de 36 minuts.

“Vull agrair el compromís de la jugadora. Ningú no va obligar-la a jugar, per descomptat, però va voler estar amb les companyes sabent el moment delicat que passava l’equip per donar una rotació més a l’exterior amb la qualitat que ho fa ella”, va destacar ahir el tècnic Fabián Téllez, que va reconèixer que “el millor era que s’operés perquè pogués estar al 100 per cent en l’inici de la temporada vinent”. En aquest sentit, el club ha tornat a mirar el mercat a la recerca d’un reforç per a l’exterior, aprofitant que la lesió d’Amber Melgoza és de llarga durada.Per al duel d’avui (19.30) al Palau contra l’IDK Gipuzkoa, un equip situat a la zona de play-off pel títol, Téllez tampoc no podrà comptar amb la base belga Elise Ramette, que encara estarà de baixa una o dos setmanes més, malgrat que recupera la pivot Clàudia Guri, que també va ser baixa contra l’Araski.