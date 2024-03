Empat de l'AEM al Recasens per continuar en posicions de play-off (0-0)

El partit ha començat amb un Atlético de Madrid amb les idees clares buscant el primer gol a través del joc directe sobre l'àrea de Laura Martí. L'AEM es defensava molt bé fent valer la seva gran solidesa a darrere aquesta temporada, tot i que Minori ha salvat el primer gol madrileny tapant una rematada a porteria amb el cos. Les lleidatanes amb el pas dels minuts s'aproximaven cada vegada més a la porteria rival, després de tres córners on no han sortit les jugades assajades, l'equip n'ha penjat un directe i la portera rival ha sortit en fals i les jugadores blaves han estat a punt de fer el primer a porteria buida.

La segona meitat ha començat millor per les blaves que amb l'entrada de Yamila al descans buscava més velocitat en atac. El partit ha entrat en una fase de joc on no arribaven les ocasions de perill en cap de les dues àrees.

Els entrenadors buscaven canviar el ritme de joc amb un seguit de canvis, però el partit ha continuat fred fins, pràcticament, el final i és que l'AEM en els últims cinc minuts s'ha bolcat sobre la porteria d'Adriana, però sense encert i doncs havent-se de conformar amb un punt (0-0).