Jorge Martín colpeja primer en el Mundial

Jorge Martín (Ducati) va firmar un dissabte perfecte al GP de Qatar, primera prova del Mundial de MotoGP, després de lligar una pole de rècord i de guanyar la cursa esprint. Al podi van pujar també Brad Binder (KTM) i Aleix Espargaró (Aprilia), mentre que Marc Márquez es va estrenar amb Ducati amb el cinquè lloc i el seu germà Àlex (Ducati) va ser setè.

Una vegada apagats els semàfors, Martín va retenir la posició de privilegi davant l’assetjament de Binder. Marc Márquez, que es va garantir el sisè lloc a la graella, va caure dos llocs, tot i que només unes voltes després va aconseguir recuperar-los. Espargaró es va veure superat per un Bagnaia que va posar-se aviat en posicions de podi. Tot i així, el mateix pilot català, Enea Bastianini (Ducati) i el gran dels Márquez es mantenien a la seua roda a l’espera de qualsevol error dels tres primers. El de Cervera va ascendir al cinquè lloc i, només una volta després, al quart, amenaçant el podi de Pecco. Al davant, Martín es va escapar. Un petit error de Marc va permetre a Espargaró tornar-li l’avançament. El de Granollers encara va tenir temps per superar Bagnaia i resistir la velocitat punta de la Ducati en recta. Marc Márquez va confirmar la cinquena plaça i el seu germà i company Àlex Márquez va ser setè, just davant de Pedro Acosta (KTM) i Maverick Viñales (Aprilia), vuitè i novè, respectivament.Abans de la cursa esprint, Jorge Martín ja havia ensenyat les seues cartes. Un crono d’1:50.789 li va valer al madrileny per batre la pole del traçat, i va ser un segon més ràpid que la pole del novembre. Amb això, es va assegurar encapçalar la primera línia de graella al davant d’Aleix Espargaró i d’Enea Bastianini (Ducati), segon i tercer, respectivament. Marc Márquez es va garantir el sisè lloc, tancant una segona fila en la qual hi haurà Brad Binder i el vigent campió de la categoria regna, Pecco Bagnaia, cinquè. Àlex Márquez partirà novè, darrere de Di Giannantonio (Ducati) i Pedro Acosta.

“M’he divertit i he pogut avançar en una recta”

“M’he divertit i he avançat a la recta”, va explicar Marc Márquez, que va passar Aleix Espargaró per la dreta a poques voltes del final de la cursa esprint. “He comès un error a la primera volta, que podíem cometre. M’he ficat en una pugna amb Fabio di Giannantonio una mica absurda, i després he hagut de pressionar molt per arribar als de davant”, va explicar el lleidatà. Però una vegada va agafar el ritme, Marc Márquez va començar a guanyar posicions i feia l’efecte, fins i tot, que podia haver arribat al podi. “Lluitar amb la Ducati és més fàcil perquè avances a la recta”, va insistir. “Em falten tres dècimes que sí que tenen altres pilots, com Jorge Martín o Aleix”, va lamentar. Amb els peus a terra i sense marcar-se expectatives, el debut de Marc Márquez s’ha de prendre com un bon indicatiu que les coses van pel bon camí. “Per a la meua mentalitat és un bon debut, però es pot fer molt millor; guanyant. Soc on vaig dir: hi ha tres o quatre pilots més ràpids que jo”, va afegir el lleidatà.“No sé què està passant perquè he tingut un altre cop moltíssimes vibracions, entrant al revolt ja començo a tenir molt chatter [rebot de les rodes] posterior i gairebé en cada revolt, així que no estic pilotant com m’agradaria”, va dir el guanyador de la cursa, Jorge Martín després de la prova. D’altra banda, a Moto2, la pole va ser per a Arón Canet, mentre que el brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, va debutar a la categoria amb el lloc 26.