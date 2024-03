Bagnaia comença manant

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va començar la temporada de la mateixa manera que va acabar el 2023, guanyant amb autoritat, sent el clar vencedor del GP de Qatar de MotoGP al circuit de Lusail. El campió del món va dominar des de la primera volta, ja que encara que Jorge Martín (Ducati) havia aconseguit la pole no va aguantar l’estrebada inicial de l’italià i al final va haver de lluitar amb Brad Binder (KTM), que li va guanyar la partida. Marc Márquez es va estrenar amb Ducati amb un meritori quart lloc, mentre que el seu germà i company d’equip, Àlex Márquez, va acabar en la sisena posició.

El primer incident el va protagonitzar Raúl Fernández, amb problemes a la seua Aprilia, que es va aturar, la qual cosa va obligar a cancel·lar la sortida al no abandonar la pista quan l’hi van comunicar des de direcció de cursa. Fernández va haver de marxar amb la moto i els mecànics al carrer de tallers, des d’on va sortir, mentre que la resta de mecànics entraven amb els escalfadors de pneumàtics per evitar que aquests perdessin temperatura. Direcció de cursa va decidir treure una volta al recorregut, passant de 22 a 21. La moto de Raúl Fernández no va arrancar i el pilot va haver d’anar corrent-se a buscar la segona moto per fer novament la volta d’escalfament abans que es tanqués el pit lane i incorporar-se a la formació de sortida des de l’última posició. Jorge Martín no va fallar després d’apagar-se per fi el semàfor, moment en què Marc Márquez va recuperar una posició al sortir malament Aleix Espargaró (Aprilia), com també va perdre posicions el debutant Pedro Acosta (KTM). Martín no va poder aguantar l’atac de Bagnaia, que el va superar en el segon parcial. L’italià va completar el gir inicial com a líder, seguit de Martín, Binder i Marc Márquez, que va avançar Enea Bastianini (Ducati). En el segon gir, tots els pilots van poder tirar amb força i així es va produir una seqüència de fins a quatre voltes ràpides, l’última protagonitzada pel rookie Acosta. Amb Bagnaia de líder, van intentar impedir que no s’escapés Binder, Martín i els germans Márquez, ja que Àlex va aconseguir avançar Bastianini per posar-se rere la línia de Marc. No s’havien acabat els problemes per a l’italià, que tampoc va poder frenar les ganes d’Acosta, que el va avançar abans d’acabar el tercer gir. En la quarta volta, Martín va aconseguir donar bon compte de Binder i Acosta va intentar el primer avançament sobre Àlex Márquez, que l’hi va tornar gairebé immediatament, però no va desistir en el seu afany el de Mazarrón, que abans d’acabar la cinquena volta es va intercalar entre els germans Márquez.Bagnaia va mantenir el liderat i es va formar un quintet de perseguidors, amb Àlex Márquez una mica despenjat rodant entre dos aigües, davant d’un trio encapçalat per Bastianini i format també per Fabio di Giannantonio (Ducati) i Aleix Espargaró. Bagnaia va aconseguir obrir un petit forat que en la novena volta era d’un segon respecte a Binder, Jorge Martín, Marc Márquez i Acosta. Jorge Martín va decidir passar al sud-africà per intentar neutralitzar l’italià, però ambdós es van colar al final de recta en la següent tornada i el quartet es va tornar a reagrupar, però l’avantatge de l’italià va augmentar en dos dècimes de segon. Mentrestant, l’atenció estava fixada en la caça de Binder a Bagnaia, Pedro Acosta li va posar la moto a tot un Marc Márquez per prendre-li la quarta plaça, encara que en la tretzena volta se’n va anar llarg en un revolt i aquell moment ho va aprofitar el 8 vegades campió del món per recuperar el lloc. A 7 voltes del final, Bagnaia comptava amb vuit dècimes sobre Binder, que a poc a poc li va esgarrapar terreny, si bé va fer l’efecte en tot moment que l’italià tenia controlada la situació, al contrari que Acosta, que va començar a abaixar el seu rendiment, cedint terreny primer davant d’Àlex Márquez i després amb Bastianini. A Acosta li tocaria sobreviure de la millor manera possible fins al final d’una carrera que en les posicions del capdavant ja estava molt consolidada, amb Bagnaia líder, al davant de Binder, Martín, Marc Márquez i Àlex Márquez en les cinc primeres posicions, amb aquest sent superat finalment per Enea Bastianini.

“Hauria firmat ser quart en el meu debut amb Ducati”

“En el test de València hauria firmat ser quart en la meua primera cursa amb la Ducati. En aquest circuit sempre he patit amb el meu pilotatge amb la goma davantera”, va recordar Marc Márquez, que amb Honda només va guanyar una vegada a Qatar. “Costava avançar, perquè a la que t’atanses a la moto de davant les pressions es disparen”, va explicar quan li van preguntar per com de prop va estar de Jorge Martín en les últimes voltes. Recuperat ja de la lesió, el lleidatà va assegurar no haver sentit un gran desgast. “A nivell físic la cursa és més fàcil amb la Ducati. Però m’he barallat més amb la moto que dissabte. Hem fet un petit canvi en la posada a punt que no ens ha acabat de sortir”, va reconèixer. Mentre que dissabte Martín va treure 1.8 segons a Marc, ahir Bagnaia va ser superior a tots. “La referència va ser Pecco, que ens ha tret tres segons i ha anat ràpid de veritat.” Un dels punts més interessants de la carrera a Lusail va ser la intensa batalla durant diverses voltes entre Marc i el debutant Pedro Acosta. “M’esperava que m’avancés el Pedro. Quan m’ha passat no estava conservant gaire les gomes. Però s’aprèn així. La seua actitud és de campió, és de descarat. Aviat estarà lluitant pel podi”, va vaticinar Marc Márquez, que surt de Qatar sent quart a la general.

Diogo Moreira debuta en Moto2 i acaba lluny de la zona davantera

El brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, va debutar ahir a la categoria de Moto2 amb el lloc 22, allunyat dels llocs davanters de la cursa. El madrileny Alonso López (Boscoscuro) es va convertir en el primer líder de la categoria al vèncer per 55 mil·lèsimes el belga Barry Baltus (Kalex), en la que és la tercera victòria de la seua carrera esportiva. Darrere d’Alonso López i Baltus va acabar el pilot valencià Sergio García (Boscoscuro), que va protagonitzar una espectacular remuntada des de la divuitena posició. El colombià David Alonso (CFMoto) va aconseguir la cinquena victòria de la seua carrera esportiva al doblegar a l’últim revolt de la cursa de Moto3 el pilot valencià Daniel Holgado (KTM).