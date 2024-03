L'AEM es desperta tard

A l’AEM se li va fer curt el seu enfrontament d’ahir davant de l’Atlètic de Madrid B (0-0), un duel en el qual va tardar tant a sentir-se còmode i crear ocasions que se li va esgotar el temps i va haver de conformar-se amb un empat sense gols. Malgrat veure’s sorprès en l’arrancada, l’equip lleidatà va torejar la falta de clarividència, que quan la va trobar va derivar en falta d’efectivitat, amb l’habitual serietat defensiva, que aquesta temporada li permet resistir encara que el rival sigui superior i minimitza la falta de gol, atès que l’AEM és el tercer equip menys golejador de la Lliga, amb 17 dianes.

Això va ser el que va guiar cap a una nova porteria a zero, l’onzena en 20 encontres de Lliga, que no va permetre trencar la mala dinàmica de resultats, ja que l’equip lleidatà encadena cinc duels sense guanyar, amb tres empats i dos derrotes. No obstant, a sis jornades del final, segueix sisè, tancant el play-off, amb tres punts de marge respecte a l’Albacete i cinc sobre l’Alabès, el seu pròxim rival.Per a la tornada a la competició després de dos setmanes d’aturada, el conjunt lleidatà va poder tornar a alinear el seu onze més reconeixible, amb l’única sorpresa de Minori en el lateral esquerre, titular per primera vegada des del novembre. Tanmateix, l’AEM va entrar al matx poc precís i desubicat davant del sistema de cinc defenses i dos referències en atac del rival.Així, l’Atlètic B va arrancar el duel bolcat a prop de l’àrea lleidatana, però amb poca capacitat per rematar a barraca. De fet, la seua primera ocasió, i també la més clara, va arribar en un error de comunicació entre Hitomi i Laura Martí, que van deixar una pilota morta a Belén. L’atacant només tenia Minori entre ella i la porteria, però la japonesa es va engrandir per tapar el tret i mantenir l’empat en el tram més difícil per a l’AEM.Davant de la incapacitat per plantar-se en el camp rival, Rubén López va intercanviar de posició Elisa i Alba Quintana, per col·locar la segona com a mitjapunta i l’alacantina en banda. La modificació va ser productiva i, encara que l’AEM no va dominar, va poder fer alguna cosa més per resistir, amb algunes arribades a l’àrea. Dos van ser en trets d’Elisa, que no van posar en complicacions la meta visitant Alba de Isidro, que no va estar tan segura en un córner en el 34, en el qual va sortir a buscar una pilota, la va deixar morta i va propiciar una segona opció que les jugadores lleidatanes no van aprofitar.Després del descans, l’AEM va pujar un altre esglaó, amb l’entrada de Yamila per Aithiara a l’esquerra. La uruguaiana va aportar la profunditat que necessitava i no trobava l’equip de Rubén López, en el qual una altra vegada va aparèixer Minori per evitar un altre gol al 51. En un contraatac, la japonesa es va llançar a terra per tallar una passada de la mort de Belén cap a Reyes. Malgrat l’ensurt, les lleidatanes van començar a trobar l’esquena visitant, encara que el perill va tardar més a arribar. Va ser en els últims vint minuts quan les ocasions locals es van multiplicar. Raquel Quintana va ser la més incisiva, amb tres desmarcatges en profunditat que van provocar sortides temeràries de De Isidro. En la primera, la meta es va anticipar a la pilota llarga fora de l’àrea, en la segona va arribar tard a la pilota i va atropellar l’atacant aemista a l’àrea encara que l’àrbitra no va assenyalar penal, i en la tercera i més clara es va quedar a mitja sortida, però Raquel es va precipitar definint de primeres i va enviar la pilota fora en el 87. A més d’una sèrie de córners i faltes perilloses en el tram final, l’AEM va tenir l’1-0 a les botes de Yamila i en una ocasió de Vera Rico, amb rematada de cap que va sortir llepant el pal, que va reafirmar la sensació que el gol estava a punt d’arribar, però el partit va morir abans.

“No hem d’enganyar, aquesta temporada no trobem el gol. Som dels equips menys golejadors de la categoria i qualsevol altre equip de dalt, amb les ocasions que hem tingut avui, guanya el partit, però a nosaltres no ens arriba.” Així va resumir Rubén López, tècnic de l’AEM, el principal aspecte que va privar de la victòria el seu equip ahir i que ve llastant-lo tot el curs.

“Si ets dolent a les dos àrees, estàs perdut. Nosaltres som molt bones a la nostra, ja que avui hem patit a l’inici però tampoc ens han generat ocasions clares, i a l’altra ens costa una mica més. És el hàndicap de tota la temporada”, va afegir el tècnic, resignat perquè “el resultat evidentment no és bo”.L’entrenador també va assenyalar que “fins al minut 65 no hem estat nosaltres. El partit se’ns ha posat difícil, sobretot en els primers 25 minuts, en els quals ho hem passat malament”.

Per la seua part, Raquel Quintana va declarar que “al final és quan ens hem sentit més còmodes i hem estat a punt de marcar el gol, però continuarem lluitant perquè les sensacions són bones i si seguim així segur que aconseguirem l’objectiu”. A més, Noe Fernández va considerar que “són partits en els quals hem d’exigir-nos més, però també cal valorar el punt, perquè mai saps quan pots trobar-ne a faltar algun”. “L’important és que hem tingut ocasions i cal creure que podem transformar-les”, va afegir.