El Puigvertenc venç l'Alcarràs B per la mínima

El Puigvertenc va guanyar per la mínima l’Alcarràs B en un duel disputat i amb moltes ocasions de gol (1-0). Els locals van sortir a buscar el partit des d’un inici i només van necessitar cinc minuts perquè Miquel fes l’únic gol del matx (1-0). El Puigvertenc va tenir ocasions per ampliar el marcador, però no va estar encertat ni a la primera ni a la segona meitat, en què va continuar buscant el gol de la sentència. L’Alcarràs B va tenir un parell d’ocasions clares que entre la defensa i el porter local van aconseguir salvar. Al final, el Puigvertenc es va emportar tres punts molt importants i segueix en la lluita a la part alta de la classificació.

L’Organyà-Pobla, suspès per l’estat de la gespa

El partit que havia d’enfrontar Organyà i Pobla de Segur va ser suspès pel mal estat del terreny de joc, ja que la pluja va deixar la gespa del Municipal de les Lloredes totalment impracticable. En la resta del Grup 15, el Tremp segueix líder destacat al guanyar l’Angulària (4-1). A sis punts hi ha el Vallfogona, que va guanyar 2-1 el Bellcairenc, i a 10 es troba el Bellpuig, que va perdre 1-3 contra el Torà. D’altra banda, en el Grup 14 l’Albagés va guanyar el Vilanova de la Barca (0-3) i va ampliar el seu avantatge respecte dels perseguidors, Almacelles i Albi, que van empatar a un.