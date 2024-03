FiF i Lleida hi guanyen, amb Jastin

El debut de Jastin García (Lleida, 15-1-2004) amb el Girona a Primera divisió dissabte passat, en el partit dels de Míchel davant de l’Osasuna (2-0), pot permetre a dos clubs lleidatans pels quals va passar en la seua etapa formativa, FiF Lleida i Lleida Esportiu, cobrar en concepte de drets de formació, per la qual cosa ambdós clubs estan molt atents al futur d’aquest jove lleidatà, que el mes de gener passat va complir 20 anys.

“Ens correspon percebre una quantitat”, explicava ahir Marc Torres, advocat del Lleida Esportiu, que matisa que “serà quan firmi el seu primer contracte professional. No està vinculat al fet que hagi debutat a Primera” i afegeix que “al club n’estem pendents des de l’estiu passat, quan va renovar amb el Girona fins al 2027. Vam fer la consulta, però no tenia llavors contracte professional i no ens consta que en tingui ara”. De fet, el jugador llueix el dorsal 31, indicatiu que té fitxa del filial.Josep Maria Culleré, president del FiF Lleida, reconeix que no era una qüestió de la qual haguessin estat pendents, però que ho faran a partir d’ara. “La veritat és que no ho havíem mirat. Ho farem i com que és una cosa amb què no comptàvem, qualsevol quantitat que ens arribi benvinguda serà”, va confessar.Culleré va valorar que, al veure’l debutar a Primera, “ens sentim molt orgullosos. És el sentiment que transmetem als nostres jugadors. Jastin sempre va ser el millor en les set temporades que va estar amb nosaltres. Va arribar a jugar per sobre de la seua categoria i cada any hi havia clubs que s’interessaven per ell”.Els drets de formació són una indemnització que pot reclamar-se des dels 12 als 23 anys del jugador, per la formació fins als 21, i té dos supòsits: la firma del primer contracte professional o quan sigui transferit a l’exterior. Els clubs que han format un jugador també poden cobrar el denominat Mecanisme de Solidaritat, pel qual s’han de repartir un 5% de cada traspàs.Jastin García va arribar al Girona el 2019. L’any passat, sent juvenil, va disputar 13 partits amb el filial i a l’estiu, quan va renovar fins al 2027, ja va fer la pretemporada amb el primer equip. Una lesió de turmell l’ha tingut de baixa durant 5 mesos i dissabte va veure complert el seu somni de debutar a Primera divisió.El veterà Cristhian Stuani el va felicitar pel seu debut i va compartir a les xarxes socials una foto junts. El tècnic, Míchel, va ser més prudent. “Tenim moltes ganes que participi i estigui al seu nivell. Té moltes coses a millorar i necessita més cultura esportiva”.

El Mecanisme de Solidaritat contempla també cobrar per cada traspàs fins als 23 anys

L’Atlètic Segre ha posat en marxa gestions encaminades a percebre el percentatge que li correspon pel traspàs, l’estiu passat, de Jonathan Dubasin (la Seu d’Urgell, 2-2-2000), de l’Albacete al Basilea suís. Dubasin, que actualment juga a l’Oviedo de Segona A, en qualitat de cedit, va passar pel Juvenil del club de Cappont.

David Romaní, president de l’At. Segre, explicava ahir que “hem demanat els drets de formació que ens corresponen” i que xifra en “uns 15.000 euros”. “Això ho marca un cànon que aplica la FIFA i que suposa un tant per cent del preu del traspàs”, afegeix. “Com que el Basilea va pagar a l’Albacete tres milions d’euros, a nosaltres ens correspondrien uns 15.000 euros. Estem fent els tràmits necessaris per cobrar”, destaca.Dubasin, que juga de davanter, va despuntar en la seua primera temporada al Juvenil del club lleidatà i se’n va anar al Girona. “Li van fer diverses cessions i el va fitxar l’Albacete, a Segona divisió. Allà va brillar i s’hi va fixar el Basilea, que el va fitxar l’estiu passat”, afegeix Oromí.De l’At. Segre han sortit històricament jugadors que han recalat a Primera. Entre ells, Pere Milla. “De cada traspàs hem cobrat, de l’últim, per l’Espanyol, uns mil euros. A nivell estatal són xifres petites, però es disparen si hi ha trànsfer internacional”.

A més, aquest últim és el primer lleidatà que debuta a l’elit amb la samarreta del Girona, que s’afegeix a la llista de clubs de Primera en els quals s’han estrenat jugadors de la província. Barça i Espanyol són els clubs que n’han fet debutar més lleidatans a la Lliga (12), seguits per la UE Lleida (8), en només dos temporades, i el Sabadell (6).

El primer lleidatà a debutar aquesta dècada a Primera i el 66 en total

Jastin es va convertir en el seixanta-sisè jugador nascut a la província de Lleida a debutar a la Primera divisió espanyola i el primer a fer-ho aquesta dècada, ja que l’últim a fer-ho abans que ell va ser Aleix Febas, el 17 d’agost del 2019, amb el Mallorca. Aquest segle han estat nou els lleidatans que han debutat a Primera: Oriol Lozano (Racing de Santander), Marc Beltran (Espanyol), Jordi Figueras (Rayo Vallecano), Bojan Krkic (Barça), Pere Milla (Eibar), Marc Cardona (Eibar) i Xavier Quintillà (Vila-real), a banda de Febas i Jastin.