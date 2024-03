Lahoz, setena en el debut a l'Estatal

La lleidatana Ares Lahoz va debutar dissabte passat al Campionat d’Espanya de ral·lis de terra, a la Clio Trophy, un certamen que afronta per primera vegada per complet després d’una primera experiència l’any passat a tall de prova. La pilot de Mollerussa, de 24 anys i l’única dona en la categoria, va estrenar equip, el TRS, en la tretzena edició del Ral·li Terres Altes de Llorca, on va aconseguir una meritòria setena posició, a gairebé sis minuts del guanyador, Aritz Iriondo, i davant de rivals que porten molts anys competint en una modalitat en la qual Ares és novella.

El repte de la pilot del Pla, que va sumar els sis primers punts en el campionat, és agafar experiència en els ral·lis per afrontar d’aquí a dos o tres anys el seu gran somni, córrer el Dakar. La pròxima cita es disputarà a començaments del mes de maig a Jerez de los Caballeros, que prepararà amb alguns tests amb l’equip i corrent la primera prova de l’Estatal d’autocròs.D’altra banda, el seu pare, Delfí Lahoz, fabricant dels Speed Car d’autocròs, ha fitxat el francès Vincent Mercier, vigent subcampió d’Europa de Superbugui i campió el 2022 de Bugui 1.600, perquè corri el certamen europeu d’aquest any amb un dels seus monoplaces.