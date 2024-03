Èxtasi i a quarts

Liderat per dos adolescents, Pau Cubarsí (17 anys) i Lamine Yamal (16), i amb l’aire que li va donar en la mitja hora final un extraordinari Sergi Roberto, el Barcelona torna quatre anys després als quarts de final de la Lliga de Campions, al derrotar 3-1 el Nàpols en un dels millors partits d’aquesta campanya.

Va sortir a mossegar el Barça i va tenir diverses ocasions d’inici que, a diferència d’altres encontres, es van convertir en dos gols. Es va assemblar una mica més a aquell que anys enrere va meravellar i, salvant les distàncies i sabent que encara no són on haurien de ser, van aconseguir aguantar l’envit del quadre napolità i tornar a agafar les regnes del matx i de l’encreuament per ficar-se en quarts de final, ronda en la qual no estaven des del 2020.Amb un Fermín López titular i tirant del carro a la primera part, un Pau Cubarsí brutal tot el partit a nivell defensiu i en sortida de la pilota, un Raphinha endolladíssim i un estel·lar Lamine Yamal, el Barça es va divertir. I ho va fer amb el gol final de Lewandowski, que va allunyar els fantasmes. Fermín i Cancelo, en els minuts 15 i 17, van posar fàcils les coses. El del planter va avisar amb un tret desviat, de cert perill, abans d’aconseguir obrir el marcador amb un tir ras, creuat, a passada de Raphinha que va ser impossible per a Meret. I el porter italià tampoc va poder fer res quan, després que Raphinha enviés una pilota al pal, Cancelo va recollir el rebuig per marcar a porta buida.El Nàpols, que va marcar a la mitja hora de joc, es va encarregar de tornar a complicar les coses. Però aquesta vegada els canvis de Xavi, tenir el cap fred i saber patir per tornar a controlar van permetre a l’equip culer reviure no uns malsons recents a Champions sinó les nits de les remuntades i les victòries èpiques. Hi va haver llacunes. De fet, en el minut 60, després d’una mala arrancada de segona part blaugrana i dos ensurts grans en forma de tret molt perillós de Khvicha Kvaratskhelia i de possible penal de Pau Cubarsí, Xavi Hernández va optar per moure peces, sense tocar gaire l’esquema. Però les entrades d’Oriol Romeu i Sergi Roberto per Andreas Christensen, amonestat, i un esgotat Fermín van permetre a Gündogan pujar a la mitja punta. L’alemany va tornar a demostrar que és més perillós i efectiu quan juga més a prop de les posicions d’atac i va enviar una pilota entre línies a Sergi Roberto i aquest, l’heroi davant del PSG en aquell 6-1 del Camp Nou, es va posar la capa per assistir Lewangol, que va recollir el regal i va marcar. Un gol que va sentenciar el partit i l’eliminatòria. Un gol que va donar ales al Barça i va enfonsar la nombrosa afició napolitana, que va veure el seu equip estar a prop d’empatar en alguna jugada aïllada i que, amb 3-1, també va veure un tret al travesser que encara podria haver fet canviar les coses. Però no va ser així, i el Barça també podia ampliar més encara el marcador, que ja no es va moure.

Xavi Hernández va assegurar després del matx que “estem contentíssims. Hem fet un partit complet, l’equip s’ha buidat i hem dominat en molts moments”. Va afegir que “som entre els vuit primers d’Europa. És moment per disfrutar”.

Sobre la seua decisió de marxar a final de temporada, va comentar que “la gent no em creia, deien que perdria el vestidor. Hem rebut crítiques de forma injusta, però hem demostrat que estem preparats per competir a Europa”. Va valorar que “l’equip ha estat molt bé. Hem recuperat molta pilota en la pressió alta i hem rondat l’excel·lent en moltes facetes. Al final un 3-1 davant d’un gran rival. Ens en anem feliços a quarts”.Va destacar Cubarsí, del qual va dir que “no es posa nerviós, la seua sortida de pilota és brutal, té pausa per generar jugades d’atac. Enllaça bé amb interiors. És un espectacle veure’l”. I respecte als canvis, va comentar que “Sergi, Oriol Romeu i Joao Félix ens han donat frescor. Hem passat amb gent molt jove i té molt mèrit aquest equip”. No va mostrar preferències sobre el sorteig i va afegir que “nosaltres sabíem que podíem competir. Ha estat un pas merescut”. “Ara a esperar el sorteig. Avui és un dia per disfrutar de ser culer”, va concloure el tècnic.Per la seua part, el jove central Pau Cubarsí, de 17 anys, va ser nomenat MVP del matx i va comentar després del duel que “ha estat un dels millors dies de la meua vida perquè hem passat a quarts després d’uns anys difícils”. “Estic molt content de guanyar el trofeu d’MVP, però s’ho mereix tot l’equip. Hem sortit a guanyar des del principi i així s’ha vist”, va comentar el defensa en declaracions a Movistar+.

“El club torna a ser on ha de ser”

Sergi Roberto va dir després del partit que “ha estat una nit increïble. Després de quatre anys sense ser on ens mereixem, avui el club torna a ser on ha de ser. Estem molt contents. Toca disfrutar d’aquest moment”, va assegurar en declaracions a Movistar+. Va elogiar, d’altra banda, el central Pau Cubarsí, de 17 anys: “Ha estat el millor jugador del partit. No deixa de sorprendre’ns. Jugar amb aquesta tranquil·litat en uns vuitens de la Champions.. És un jugador per ser aquí tota la vida, al club. Un noi humil i treballador”.

L’Arsenal es fica a quarts en els penals

L’Arsenal FC va accedir també ahir als quarts de final a la Lliga de Campions al guanyar per 4-2 el FC Porto en els penals, tanda que va somriure als anglesos gràcies a dos parades de David Raya davant de Wendell Nascimento i Wenderson Galeno, a la conclusió d’un partit que havia acabat 1-0 per igualar el marcador de l’anada a l’Estádio do Dragão. El gol de Trossard a cinc minuts del descans va servir per enviar el partit a la pròrroga i després als penals, on el porter David Raya va ser determinant per al quadre anglès.

L’Atlètic, obligat a remuntar amb l’Inter

L’Atlètic de Madrid afronta avui una final avançada al Cívitas Metropolitano (21.00) en què es juga continuar viu a la Lliga de Campions, cosa per a la qual necessita remuntar l’1-0 de l’anada encaixat davant d’un rival entonat i en gran estat de forma com és l’Inter de Milà italià, contra el qual torna Antoine Griezmann a la recerca de formar la seua dupla letal en atac amb Álvaro Morata. L’altre partit que es disputa avui és el Borussia Dortmund-PSV, en el qual els alemanys intentaran fer-se valer com a locals després de l’1-1 de l’anada.

La classificació per a quarts dona 15 milions i obre la porta a 50

A banda de la satisfacció esportiva que suposa per al Barcelona tornar a quarts de final, ronda en la qual no estava des del 2020, la classificació és també un lleuger alleujament per a l’economia blaugrana. Passar de ronda permetrà al club ingressar en quarts uns 15 milions d’euros. La UEFA paga per disputar aquesta ronda 10,6 milions, mentre que els ingressos per jugar un nou partit com a local s’acosten com a mínim als 5 milions. Una eliminació ahir hauria estat un desastre, perquè deixaria d’ingressar aquesta destacable xifra.El pas també permet al Barcelona mantenir les seues opcions de disputar el nou Mundial de Clubs que es posarà en marxa el 2025 i que representa uns ingressos de 50 milions per als clubs participants. De moment el Barça no hi té plaça i per aconseguir-la necessita arribar a semifinals i que l’Atlètic caigui eliminat avui.