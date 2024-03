L'Alpicat suma un altre punt per mantenir-se invicte

L’Alpicat va arrancar ahir un valuosíssim empat a la pista del Shum Maçanet (2-2), que li permet mantenir-se invicte a l’OK Lliga Plata i augmentar a 8 punts el seu avantatge sobre el segon classificat, quan en resten encara 15 per disputar-se. L’Alpicat va haver d’igualar el 2-0 amb el qual s’havia avançat l’equip local, en un matx amb el qual posa al dia el seu calendari, ja que s’havia ajornat en la jornada 15, quan l’equip es va quedar atrapat a l’Eix Transversal per una calamarsada.

A l’Alpicat li va costar trobar el camí del gol. Va tenir el partit controlat, va generar ocasions, però li va faltar encert per transformar-les. Al descans es va arribar 0-0.A la segona meitat, el duel se li va complicar a l’equip del Segrià, que continuava sense trobar el camí del gol. Jordi Bancells va avançar el Maçanet en el minut 34 i, en el 36, el llançament directe per la desena falta de l’Alpicat el va aprofitar Jordi Adroher per marcar el 2-0.Amb poc més de 10 minuts al davant, l’Alpicat va mostrar el seu caràcter per anar en buscar l’empat, encara que al llançar-se a l’atac va patir en defensa i es van generar ocasions a les dos porteries. En el 43 Miquel Serret va marcar el 2-1 i, un minut després, David Ballestero aconseguia el 2-2 que ja seria definitiu.Després del matx, el tècnic Jordi Expósito va afirmar que “és un empat que valorarem més a partir de demà. No me’n vaig del tot satisfet perquè hem fallat moltes ocasions, no estem fins davant de porta. Cal valorar que el play-off ja el tenim assegurat i que hem empatat en una pista difícil que tradicionalment a l’Alpicat se’ns dona malament”.