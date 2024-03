Sellés obre amb un bronze la Copa del Món de Molde

La jove lleidatana LaiaSellés, de 17 anys, va arrancar ahir amb una medalla de bronze la seua participació a la Copa del Món d’esquí de muntanya de Molde, a Noruega, l’última cita del certamen en la categoria juvenil (U18). L’esquiadora de Lles de Cerdanya va pujar al tercer calaix del podi en la prova Vertical, de 450 metres de pujada, en la qual es va imposar la xinesa Yuzhen Cidan, una de les seues rivals ja habituals.

De fet, l’asiàtica va ser justament qui li va arrabassar fa ara just un any la medalla d’or en les disciplines Individual i Vertical dels Mundials disputats a Boí Taüll, on Sellés va ser subcampiona, si bé en Esprint va ser la lleidatana qui li va guanyar la partida. Cidan va ser la gran triomfadora de la Vertical a Molde, que va dominar de principi a fi imposant un fort ritme fins a creuar la meta amb un registre de 23:51, avantatjant l’eslovena Klara Velepec en 1 minuts i 4 segons i Laia Sellés en 1 minuts i 43 segons. L’altra lleidatana participant en el certamen, la pallaresa Aina Garreta, de la Pobla de Segur, va firmar un meritori vuitè lloc a 3 minuts i 6 segons de la guanyadora asiàtica.Aquest bronze suposa la quarta medalla de Laia Sellés a la Copa del Món en la seua primera participació. Anteriorment havia aconseguit un or en la prova Sprint disputada a l’estació italiana de Bormio i dos plates, una en els relleus mixtos a la seu de les proves d’esquí de muntanya dels pròxims Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, i una altra en la Individual a l’estació francesa de Méribel, on també va guanyar l’esprint, però va ser desqualificada arran d’una reclamació presentada per l’equip xinès. Aquesta temporada la jove lleidatana també ha aconseguit un triplet històric en els Campionats d’Europa de Flaine (Alps francesos), on es va proclamar campiona Individual, Esprint i Vertical. L’esquiadora de Lles de Cerdanya, que avui lluitarà per un altre podi en la modalitat Sprint, va ser l’única representant de la selecció espanyola d’esquí de muntanya que va pujar ahir al podi. L’únic que va estar-hi a prop va ser l’andalús Gonzalo Casares, que va acabar quart en U18.