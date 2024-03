Un sorteig d'alt voltatge

Nyon, la localitat suïssa on es troba la seu de la UEFA, allotjarà demà divendres, a partir de les 12.00 hores, el sorteig dels quarts de final de la Champions. Serà un sorteig pur, sense condicionants, pel qual el Barça pot enfrontar-se a qualsevol rival, encara que sigui de la mateixa Lliga i encara que se l’hagi trobat prèviament en la fase de grups. A més, també quedaran decidits els futurs encreuaments de semifinals per als vencedors, de cara a la final, que es jugarà l’1 de juny a Wembley.

Els equips classificats i, per tant, possibles rivals del Barça a quarts són el PSG de Luis Enrique i Mbappé, el Reial Madrid de Vinícius, el Manchester City de Guardiola i Haaland, el Bayern de Múnic de Harry Kane, l’Arsenal de Mikel Arteta, el Borussia Dortmund, que va eliminar ahir el PSV holandès, i l’Atlètic.Els partits d’anada dels quarts de final de la Champions League es disputaran els dies 9-10 d’abril, mentre que els de tornada es jugaran els dies 16-17 d’abril. Per la seua part, els partits d’anada de semifinals seran els dies 30 d’abril-1 de maig i els de tornada, els dies 7-8 de maig.El FC Barcelona, que va eliminar dimarts passat el Nàpols per un resultat global de 4-2 (1-1 i 3-1), feia quatre anys que no es classificava per als quarts de final de la màxima competició europea.

En els penals, després d’un esforç descomunal i commovedor, després d’igualar l’eliminatòria en el minut 87 amb un gol de Memphis Depay, l’Atlètic va suportar la pròrroga i es va imposar en els penals a l’Inter per culminar la remuntada i l’apoteosi del Metropolitano, amb un Oblak esplendorós en els onze metres i un error final de Lautaro Martínez, rumb als quarts de final. En el novè llançament, l’atacant argentí va enviar als núvols el seu cop amb la dreta per posar punt final a una sèrie emocionant, en la qual el conjunt blanc-i-vermell potser es va merèixer més durant el temps reglamentari.

Atlètic i Dortmund, els últims a passar

L’Atlètic de Madrid, que va eliminar en els penals l’Inter de Milà que lidera la Serie A italiana, i el Borussia Dortmund van ser ahir a la nit els dos últims equips a accedir a quarts. Els alemanys es van imposar per 2-0 al PSV Eindhoven amb gols de Jadon Sancho, tot just començar el duel, i Marco Reus, en el temps afegit. El Dortmund, que ha guanyat una Champions, és un club especialista a fitxar joves promeses, que es converteixen en grans estrelles, i fer caixa.

Un mosso ferit i 15 amb contusions en incidents amb els Boixos Nois

Un agent dels Mossos d’Esquadra va resultar ferit al tendó d’Aquil·les i quinze més van patir contusions a l’intentar contenir dimarts un grup d’aficionats del FC Barcelona que van mirar de superar tanques de seguretat als voltants de l’estadi de Montjuic abans del partit contra el Nàpols. Segons El País i segons van confirmar a EFE fonts policials, els fets van ocórrer poc abans de les 20.00 hores i els Mossos d’Esquadra, que de moment no han practicat cap detenció vinculada a aquests fets, mantenen una investigació oberta per identificar els agressors, que serien membres dels Boixos Nois.