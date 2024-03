El Femení segella l'accés a la final de Copa amb un triomf poc brillant

El Barcelona Femení va guanyar ahir per 2-1 l’Athletic Club, amb un gol i una assistència de Mariona Caldentey, i, després del 0-3 favorable de l’anada, va rematar la classificació per a la final de la Copa de la Reina, instància on optarà a conquerir el desè trofeu contra la Reial Societat, vencedor de l’altra semifinal.

Després d’un parell d’acostaments amenaçadors a la porteria de les lleones, Caldentey va aconseguir batre Mariasun Quiñones al minut 19. Una errada de Nerea Nevado en una passada enrere la va aprofitar la 9 del Barça per trepitjar àrea i aconseguir el gol en el rebot del seu primer tret, repel·lit per Quiñones (1-0).Malgrat encaixar la diana, les bilbaines van continuar buscant el gol de l’honor, especialment després del descans. En el minut 63, un error d’Ingrid Engen va propiciar que Marta Sanadri robés la pilota dins de l’àrea culer i assistís Clara Pinedo, que va marcar un golàs amb la dreta (1-1). L’afany visitant gairebé va tenir més recompensa al 67, amb un cop de cap al travesser en un córner i que en va precedir un altre de molt perillós de la mateixa Sanadri a boca de canó.La portera blaugrana, Sandra Paños, va anar rabent per aturar aquesta pilota i evitar l’1-2 a l’Estadi Johan Cruyff. De fet, qui sí que va aconseguir un segon gol va ser l’equip local en el minut 72, per obra de Patri Guijarro arran d’un parell de rebutjos en un córner, seguits per una assistència amb el cap de Caldentey.Amb una volea de dreta a prop de l’àrea petita, Guijarro va anotar el gol de la calma per a un Barça que va llançat cap a un altre triplet estatal.

El vicepresident Eduard Romeu, màxim responsable de l’àrea econòmica del FC Barcelona, va explicar ahir que renuncia al càrrec per iniciar “un nou projecte empresarial” que té “molta complexitat”. En una compareixença sense preguntes, Romeu, visiblement emocionat, va explicar que la seua nova feina l’obliga a dedicar-s’hi en exclusivitat.

A l’acte celebrat a l’Auditori 1899 de l’Spotify Camp Nou, el ja exdirectiu, que va estar acompanyat pel president, Joan Laporta, va assegurar que deixa l’entitat amb el “treball fet”, si bé va apuntar que és necessari posar “punt final” per arribar al “Barça esplendorós” que està convençut que es veurà “a mitjà i llarg termini”, encara que va apuntar que per a això “el club haurà de prendre decisions complexes. Estirar la corda sense trencar-la”.Romeu va prendre la decisió poc després del partit contra el Nàpols (3-1), ja que el Barça es va classificar per als quarts de final de la Lliga de Campions i es va assegurar el pressupostat en aquest concepte per al present exercici econòmic. “Si no s’hagués guanyat el partit, no hauríem fet res avui perquè no m’agrada marxar dels llocs sense la feina feta”, va explicar l’exvicepresident econòmic de l’entitat, que va admetre que es va disgustar quan l’equip perdia algun partit de la Champions, ja que “hi havia molts diners en joc”.Després del discurs del protagonista de la compareixença, el president del club, Joan Laporta, va agrair a Romeu la seua dedicació, així com “la seua capacitat i qualitat humana”. “Ha estat una persona clau en el rescat econòmic del club”, va comentar, a més de lloar l’“extraordinari treball” realitzat per Romeu “en el pla de viabilitat” que ha permès millorar la situació de l’entitat.Laporta també va explicar que les funcions de Romeu seran assumides en les àrees d’economia i finances per diferents executius i directius i que Romeu continuarà vinculat al Barcelona en la Fundació.Romeu va arribar al club després de la victòria de Laporta el 2021 arran de la renúncia de Jaume Giró, l’home fort de l’àrea econòmica de la candidatura, i s’uneix a una altra marxa recent en l’àrea econòmica de l’entitat, la de la directora corporativa Maribel Meléndez.

Auditoria del Barçagate, ‘tocada’ per Bartomeu

En un informe, els Mossos d’Esquadra apunten que l’expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu presumptament va manipular dades perquè li resultés favorable l’auditoria de PWC, arran del Barçagate. L’informe conclou que Bartomeu i altres directius suposadament van manipular la informació que van donar a PWC per sortir afavorits de la investigació. Les defenses demanaran que l’informe no entri en la causa perquè “inclou missatges entre els investigats i els seus advocats”.

La Superlliga denuncia Tebas i LaLiga

La companyia A22, impulsora de la Superlliga, va anunciar ahir, en la primera jornada del judici del cas Superlliga, que emprendrà accions legals contra Javier Tebas i LaLiga, a qui sol·licita cessar en “la seua campanya de fustigació”. El judici determinarà si UEFA i FIFA van abusar de la seua posició dominant per prohibir la competició.

Vinícius vol “castigar” els càntics racistes

Vinícius va demanar ahir a la UEFA que pensi en un “càstig” contra els aficionats que van proferir càntics racistes contra ell en la prèvia de l’Atlètic-Inter als voltants del Metropolitano, que denunciarà LaLiga davant de la Fiscalia.