Sellés cau en les semifinals a l'Esprint de Molde

L’esquiadora de Lles de Cerdanya Laia Sellés no va poder repetir ahir la medalla de bronze en la prova de Vertical de la primera jornada de la Copa del Món de Molde i es va quedar a les portes de la final de la prova Sprint de la seua categoria, la juvenil (U18), que disputa a la localitat noruega l’última cita de la Copa del Món.

A la segona jornada en Molde, Sellés, de 17 anys, va ser tercera en la seua semifinal, però va anotar el setè millor temps global, cosa que li va impedir aconseguir una es les sis places per a la final de la competició, en la qual es va imposar l’esquiadora de la Molina Erola Rocias, companya de selecció de Sellés i de la també lleidatana Aina Garreta, de la Pobla de Segur, que va quedar just al darrere de Sellés en la primera semifinal i va anotar el novè crono de la general.Les dos esquiadores lleidatanes van competir en la primera semifinal, en la qual la més ràpida va ser la xinesa Cidan Yuzhen (3:02.71), que va tornar a mostrar-se en un gran nivell després d’aconseguir l’or en la prova de Vertical en la primera jornada.L’austríaca Emma Albrecht va entrar en segon lloc, a poc més d’un segon de l’asiàtica (3:03.91), i bastant més lluny, a vuit segons i mig, va classificar Sellés (3:11.06). Al seu torn, li va treure gairebé quatre segons a Garreta, quarta en la seua sèrie a 12 segons de la líder (3:14.81).Aquests esmentats temps deixaven les dos lleidatanes pendents de la segona semifinal per saber si quedaven expulsades de la lluita de les medalles, com va passar finalment. Les quatre primeres de la segona sèrie, encapçalada per Rocias amb un temps de 3:00.31 –la millor entre les 12 participants– van ser més ràpides que Sellés, cosa que la va deixar a les portes de la final a la setena plaça, igual com a Garreta, que va acabar caient al novè lloc. Com va passar a les semifinals, Erola Rocias es va imposar a la final (3:02.41), al davant de l’eslovaca Klara Velepec (3:04.20) i Yuzhen (3:04.27). La competició té avui la seua jornada de descans i es reprendrà demà, amb la disputa de la prova Individual, abans de dir adeu al campionat i a la Copa del Món en categoria juvenil diumenge, amb el relleu mixt.