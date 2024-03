PSG, rival a quarts

PSG-FC Barcelona, Reial Madrid-Manchester City, Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund i Arsenal-Bayern Múnic són els aparellaments de quarts de final de la Lliga de Campions 2023-2024, segons va oferir el sorteig celebrat ahir a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). Els partits d’anada dels quarts es disputaran els dies 9 i 10 d’abril, mentre que la resolució de les respectives eliminatòries es produirà una setmana després, els dies 16 i 17 del mateix mes.

A més, es va revelar el camí fins a la final de Wembley, l’1 de juny vinent, ja que es van sortejar els encreuaments de semifinals i la final, en un sorteig sense cap tipus de condicionant. Segons això, el Barça es podria creuar amb l’Atlètic si ambdós guanyen els seus aparellaments, mentre que els madridistes es veurien les cares, si vencen el campió, amb l’Arsenal o el Bayern.En la presumiblement última temporada de Xavi Hernández a la banqueta del Barça, els blaugranes afrontaran un dels duels amb més morbo d’aquesta fase davant del PSG francès, amb la tornada a casa. Sota la batuta de Luis Enrique, l’equip parisenc presenta la seua millor versió dels últims anys, la de més serietat i compromís, a la qual cal sumar la seua estrella, Kylian Mbappé.El davanter gal ja va estar imparable contra la Reial Societat a vuitens amb tres gols en l’eliminatòria, i els blaugranes no tenen bons records recents. En l’últim encreuament entre ambdós equips, els francesos van eliminar el Barça la temporada 2020-2021, amb un contundent 1-4 per al PSG en l’anada al Camp Nou que va sentenciar l’encreuament.No obstant, els barcelonistes s’agafen a la remuntada històrica a vuitens de final de la 2016-2017, quan el Barça va poder capgirar un 4-0 de l’anada a França, amb Luis Enrique a la banqueta del conjunt català. Al Camp Nou, el conjunt blaugrana va golejar els francesos per 6-1. Allà hi haurà l’altre gran morbo de l’encreuament, ja que l’asturià es retrobarà amb l’entitat en la qual va aixecar l’últim triplet blaugrana el 2015.El sorteig de quarts no va ser benèvol amb el Reial Madrid, que es veurà les cares amb el vigent campió i gran favorit, Manchester City, per tercera temporada consecutiva. El curs passat, els anglesos van avançar a la final després de passar per sobre (4-0) dels d’Ancelotti en la tornada a l’Etihad Stadium, després de l’1-1 de l’anada.Aquesta golejada va acabar amb la il·lusió madridista de passar per segon any consecutiu a la final de la competició, ja que els blancs van eliminar la 2021-2022 els de Pep Guardiola a semifinals amb una remuntada al Santiago Bernabéu, en un curs en el qual van acabar aixecant l’Orelluda per catorzena ocasió en la seua història.Per l’altre costat del quadre, l’Atlètic de Madrid, que va avançar a quarts de final després d’una vibrant remuntada al Metropolitano per carregar-se l’Inter de Milà, vigent subcampió d’Europa, va ser el més ben parat, creuant-se amb el, a priori, assequible Borussia Dortmund, que no va bé a la Bundesliga.L’últim precedent en una eliminatòria europea entre blanc-i-vermells i alemanys es remunta a la temporada 1965-1966, quan es van creuar també a quarts de la Recopa, en un aparellament que es va emportar el Dortmund.

“L’equip s’entregarà en cos i ànima”

El vicepresident primer i de l’àrea esportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, va assegurar que l’equip s’entregarà “en cos i ànima” per intentar passar l’eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions davant del París Saint-Germain, que es resoldrà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on creu que l’afició els “ajudarà” a eliminar els francesos.

Pau Cubarsí, a la selecció absoluta

La primera crida de Pau Cubarsí i Dani Vivian, més els retorns d’Aymeric Laporte, Pedro Porro, Alex Baena, Pablo Sarabia, Dani Olmo i Gerard Moreno, són les novetats del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, per als amistosos que Espanya disputarà davant de Colòmbia (Londres, 22 març) i Brasil (Madrid, 26 març). És l’última convocatòria abans d’oferir el nom dels elegits per a l’Eurocopa d’Alemanya.

El Madrid denuncia racisme contra Vinícius

El Reial Madrid ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia General de l’Estat contra els delictes d’odi i discriminació pels “violents atacs de racisme que s’han produït contra Vinícius Júnior”, amb referència als càntics a l’entorn de Montjuïc i el Cívitas Metropolitano aquesta setmana, segons un comunicat.

La Reial Societat guanya el Cadis (2-0)

La Reial Societat va vèncer ahir a la nit (2-0) el Cadis en l’inici de la jornada 29 de LaLiga EA Sports per tornar a guanyar al Reale Arena gairebé quatre mesos després.