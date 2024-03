L'Alpicat jugarà la final

El Lleidanet HC Alpicat lluitarà avui (16.15) pel primer títol de la seua història, la Copa Princesa, al batre ahir en semifinals el Patí Vic (3-2) en un final trepidant, en què va sentenciar un gol de Joan Ramon Serret faltant 55 segons. Els de Jordi Expósito disputaran la final davant del Lloret, que a l’altra semifinal va superar l’amfitrió, el Vilafranca, en els penals (3-3). El Fem-13 del quadre lleidatà també disputarà avui la final de la seua categoria.

L’Alpicat hauria pogut obrir el marcador en el primer minut de joc, però Arnáez no va ser precís i Burgaya va evitar una diana que ja es cantava. Dos minuts més tard va donar la rèplica el Vic en un penal molt rigorós que Casals, ahir titular sota pals, va aturar a Litus Sánchez, que en el minut 7 es rescabalaria del seu error i va posar en avantatge els d’Osona. El quadre lleidatà hauria pogut empatar en una falta directa per l’exclusió de Ramírez, però Iago Vázquez no va poder transformar-la, ni tampoc van treure profit els lleidatans de la superioritat. L’Alpicat va tenir ocasions de sobra per, almenys, empatar, però Burgaya i els pals ho van evitar al descans. En la segona meitat la decoració va canviar i dos gols en cinc minuts de Joan Ramon Serret i Besolí van capgirar el marcador, que va tornar a equilibrar Sánchez al 40. Quan el duel s’encaminava a la pròrroga, Joan Ramon Serret va recollir l’enèsim rebuig al pal, aquesta vegada en un tir de Zilken, i certificava l’accés a la final faltant 55 segons. “El Vic només havia perdut un partit fins ara i hem de donar-li molt valor a aquesta victòria. El penal ens ha posat nerviosos, però després s’ha vist l’Alpicat que feia setmanes que no es veia, més agressiu, i crec que als punts hem estat mereixedors del triomf”, va assenyalar Jordi Expósito.