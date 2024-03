D'una altra galàxia

El Cadí no va poder competir ahir davant d’un Saragossa superior, que va demostrar ser un aspirant a tot i que va sentenciar el partit abans del descans (101-62). Les lleidatanes, minvades en la rotació, sense Ramette ni Guri, tenen ara un triomf d’avantatge sobre la zona de descens després que dissabte el Gran Canària sumés la vuitena victòria de la temporada. En aquest sentit, el pròxim duel contra les canàries, previst per al dijous 28, serà determinant per al futur del conjunt de l’Alt Urgell en la màxima categoria estatal.

Les aragoneses van exhibir el seu múscul des del principi, amb un gran encert en el llançament i passant per sobre d’un rival que va topar amb un parcial de sortida d’11-2. Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va haver de demanar el primer temps mort quan només havien passat 2:24. Un triple de Soler semblava donar rèplica, però va ser un miratge. Diallo, amb un 2+1, va obrir un parcial de 8-0 que va situar el Saragossa amb un avantatge de 14 punts (19-5). Va ser el moment que va triar Téllez per donar entrada a les rotacions i les lleidatanes van aconseguir reduir diferències. Un triple de Campisano, perjudicada pels àrbitres, va posar el Cadí a 7 punts (23-16), però Pointer va respondre amb un altre encert de tres. Les locals van obtenir 8 punts d’avantatge al final del primer acte. El Saragossa es va aplicar en defensa en el segon quart, sortint decidit a sentenciar. De fet, Téllez va haver de tornar a aturar el partit després d’un parcial de sortida de 10-1 (38-21). El conjunt local es va posar 19 punts amunt i el Cadí es va situar amb una zona 2-3. No va servir de gaire, ja que el Saragossa va anar augmentant el marge fins a assolir una màxima renda de 22 punts (45-23). Les urgellenques només eren capaces d’anotar des de la línia de tirs lliures, fins que Rivers va convertir una safata a 3:45 del descans. Gimeno, des de la línia de tirs lliures, va elevar la màxima diferència fins als 23 punts (48-25), malgrat que Brown i Remenárová van aconseguir que aquest marge baixés abans d’anar cap als vestidors.El Saragossa, que ha firmat una gran temporada a l’Eurolliga, es va preparar per a l’assalt a la Copa de la Reina amb un plàcid duel. El tercer quart no va sortir del guió. Fiebich va tornar a posar els 23 punts de diferència en el marcador (57-34), abans d’una lleugera reacció per part de les lleidatanes, que mai no van abaixar els braços malgrat la notable diferència. Un 0-5 va fer que Carlos Cantero, tècnic local, gastés el primer temps mort (59-41). Va ser el moment que el Cadí va dir adeu definitivament a les seues escasses opcions, ja que les aragoneses van anar a totes. Dos triples de Fiebich i Gimeno van obrir un parcial de 13-0 que va tancar un altre encert de tres de Holesínká (72-41). Téllez va decidir no parar la sagnia, ja que era conscient que calia superar el tràmit aviat i començar a preparar el partit contra el Gran Canària. Hermosa va elevar la màxima diferència fins als 33 punts amb el 76-43, però el Saragossa encara va aconseguir augmentar-la més, fins als 35 punts amb de Holesínká (82-47). El tràmit de l’últim quart va arrancar amb un triple de Brown, que va estar més encertada, però el Saragossa va firmar un parcial de 7-0 i amb una màxima diferència de 39 punts (89-50), abans d’una antiesportiva absurda de Pointer. El Cadí va rebaixar la diferència lleugerament, però van tornar a caure els triples com fruita madura. Dos seguits de Holesínká i Gervasini van deixar els 42 com la màxima de tot el partit (95-53) i ja només quedava com a incògnita si el Saragossa arribaria al centenar de punts. Li va costar a l’equip de Cantero, centrat que anotés la jove Urdiain. Va començar a fallar tirs lliures i el Cadí va anotar amb més facilitat gràcies a Contell. Finalment, Hermosa, sota el cèrcol, va fer que l’equip local arribés als 101 punts. Partit que el Cadí ha d’oblidar ràpid per començar a preparar l’important duel contra el Gran Canària i una recta final de temporada emocionant.

Les urgellenques van encaixar un parcial de 13-0 quan havien aconseguit situar-se 18 punts per sota

El Cochesinternet.net Alpicat és al llindar del descens després de perdre ahir en la pròrroga davant del Vic (64-72) i quedar-se a tres victòries del Granollers a falta de tres jornades per al final de la fase regular de la Lliga EBA. Els lleidatans van millorar les seues prestacions a la segona meitat d’un partit que va arribar al descans amb un 32-39 per als visitants. Tanmateix, el partit va acabar arribant a una pròrroga terrible per a l’Alpicat. Una tècnica a Martí al primer minut va desencadenar els nervis en el conjunt lleidatà, que va veure com el Vic s’emportava la victòria. Dissabte (18.00), els lleidatans reben l’Alfindén amb l’obligació de guanyar i esperant una entrepussada del Granollers.

Fabián Téllez: “No hi ha hagut partit des de gairebé el primer quart”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va assenyalar després del duel que “no hi ha hagut partit des de gairebé el primer quart. El que està clar és que si el nivell de contacte que s’estableix és el que hi ha hagut a la primera meitat, nosaltres no podem competir amb equips així. No s’han de buscar excuses, però m’agradaria que fos així a tot arreu”. Pel que fa a l’encert local des del triple (13/20), Téllez va dir que “si jugadores que normalment no anoten des de fora ho fan, doncs ja ni t’explico. Si Atkinson és capaç de ficar-te tres triples en el primer quart, no tenim capacitat de reacció. Al primer partit vam aconseguir endur-nos la victòria, però era una situació diferent per a tothom, era només la segona jornada”, va afegir.