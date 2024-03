Derbi per a l'Alguaire contra un Tàrrega sense punteria

El Tàrrega, de forma increïble però certa, continua sense saber guanyar a casa aquesta temporada i en aquesta ocasió va ser l’Alguaire qui es va endur els tres punts del Municipal Joan Capdevila i va guanyar amb un joc sense brillantor, aprofitant un contraatac quan estava contra les cordes sota el domini de l’atac local, per marcar l’únic gol del partit en el minut 87 de joc, obra de Salvia, que va arribar sol a l’àrea davant de Joaquín per marcar a pler. Cent per cent d’efectivitat.

Aquest és el resum d’un partit en el qual el Tàrrega va ser immensament superior, però en què una vegada més es va mostrar negat davant del gol i víctima dels seus propis errors.A destacar les ocasions que va tenir Juanca en els minuts 10 i 13, la de Dani Pujol el minut 20 o la de Belek al 37, al rematar per sobre de la porteria visitant. També l’Alguaire va tenir la seua, en el minut 44, en un bon tret que va estavellar la pilota al pal quan el porter local estava ja batut. Amb l’empat inicial es va arribar al descans.Tan sols iniciar-se la segona meitat, Julián va tenir una gran ocasió per marcar, però la rematada va sortir massa creuada. El mateix Julián va tenir dos bones oportunitats més, en els minuts 60 i 65, aquesta última la més clara de totes, però el xut va anar al travesser de la porteria de l’Alguaire per acabar sortint fora. Amb el pas dels minuts els blaugranes van intensificar el domini. Per la seua part l’Alguaire es va defensar amb molt ordre. Finalment, al minut 87 el Tàrrega no va saber tallar amb falta una sortida a contraatac dels del Segrià i Salvia, amb el seu gol, va donar els tres punts al seu equip.Amb aquest resultat el Tàrrega encadena la vuitena jornada sense guanyar, cosa que se suma que encara no ha aconseguit ni una sola victòria com a local aquesta temporada i és penúltim, només per sobre de l’Alguaire, al qual avantatja ara en cinc punts.Per la seua part, l’Alguaire, que rep en la següent jornada l’Artesa de Lleida, segueix com a fanalet roig de la taula classificatòria, encara que aquesta victòria el col·loca amb 11 punts i l’atansa una mica als equips que té per sobre, a més del Tarrega, com són l’Artesa de Segre, amb 23 punts i pròxim rival del Tàrrega, i la Unificació Llefià, amb 24.

David Giménez : “Ens ha faltat qualitat en la definició ”

Al final del partit, David Giménez, entrenador del Tàrrega, va dir: “Hem fet coses bé, hem tingut el control i hem generat moltes ocasions en què ens ha faltat qualitat per definir”.El tècnic local va afegir que “la meua feina és aconseguir que aquest equip continuï creient a millorar i poder fer així un pas endavant”. Per la seua banda, Edgar Tornero, entrenador de l’Alguaire, va manifestar que “hem sortit bé i hem seguit el nostre pla de partit”. Respecte a la victòria Tornero va dir que “malgrat la situació a la taula, l’equip treballa molt bé i ens mereixíem aquest resultat”.