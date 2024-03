A la vora del descens

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Artesa de Lleida va caure ahir contra el Turó Peira (0-1) en un enfrontament en el qual la tensió va començar des d’abans de l’inici del partit per una picabaralla entre els dos equips a l’arribada al camp dels barcelonins. Amb aquesta derrota, els lleidatans encadenen set encontres sense guanyar i van fallar, de nou, contra un rival directe en la seua lluita per evitar el descens.

En la primera meitat, l’Artesa va sortir a controlar el partit. No obstant, un error de Yilson, que va perdre la pilota dins de l’àrea quan aquesta ja sortia per línia de fons, va provocar que Choi anotés el 0-1. Després del gol, els locals no es van recompondre i els seus rivals van seguir generant ocasions fins al final del primer temps.A la segona meitat, els del Segrià van imposar el seu estil de joc. Tanmateix, la mala fortuna de cara a porta i les constants pèrdues de temps i joc dur dels visitants no els va permetre capgirar el marcador.Després del partit, el tècnic de l’Artesa, Sergi Reig, va afirmar que “estem en una dinàmica molt negativa i li hem de donar la volta en els pròxims partits, si no volem acabar al pou”.

L’Artesa de Segre va patir una dura golejada (4-0) contra el líder, el San Mauro. Els lleidatans van tenir la millor ocasió en els primers minuts, però la defensa local va treure la pilota sota pals.

Després d’aquesta oportunitat, el líder va mostrar el potencial ofensiu i va marcar dos gols en la primera meitat (2-0), i dos més a la segona (4-0), que fan perdre una posició a l’Artesa, que és catorzè i està ancorat a la zona de descens.