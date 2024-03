Schultz, primer líder de la Volta al superar Pogacar

El ciclista australià Nick Schultz (Israel-Premier Tech) va guanyar ahir la primera etapa de la 103a Volta a Catalunya, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols i 173,9 quilòmetres de recorregut, amb l’acció murri d’atacar ja al poble, gairebé a l’últim quilòmetre i abans de la rampa final en la qual Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el gran favorit a la victòria final, va atacar, com era d’esperar, però no va poder avançar el corredor de Brisbane a la línia de meta.

La primera jornada va tenir de tot. Una escapada neutralitzada a 30 quilòmetres de la meta, dos caigudes amb l’última dins dels 1.000 metres finals i lluites per les bonificacions en esprints intermedis, a més d’una bonica batalla pel triomf d’etapa que va caure del costat de Schultz. En un terreny escarpat i amb dos alts de muntanya, l’alt de Sant Grau (2a categoria) a només 19,9 de meta, l’UAE Team Emirates de Tadej Pogacar va tenir molta feina, amb el barceloní Marc Soler i el portuguès Joao Almeida portant el pes, però just abans de la rampa final, amb 600 metres en el 5 per cent de pendent mitjà i rampes de poc més del 6 per cent, van perdre el liderat. Es va situar l’Israel-Premier Tech en aquestes primeres posicions del pilot, preparant l’esprint final, però Nick Schultz va atacar per sorpresa. Ningú no va anar contra ell i va agafar uns metres que al final van ser clau, perquè Pogacar va pujar amb la moto la rampa final i es va quedar a no res d’enxampar l’australià. Tot i així, el bicampió del Tour, segon a l’etapa amb el mateix temps que Schultz i Stephen Williams, company del guanyador, es va embutxacar 6 segons de bonificació a meta i 2 més en l’esprint intermedi de Llagostera. Vuit segons que posa als seus rivals directes, entre els quals un Egan Bernal (INEOS Grenadiers) que va aconseguir l’intermedi però que es va veure involucrat en la caiguda final.La Volta posarà avui rumb al Pirineu amb una segona etapa de 186,5 quilòmetres entre Mataró i Vallter 2000, a 2.135 metres, mentre que demà dimecres la prova traspuarà a Lleida, amb final a l’estació pallaresa de Port Ainé, en una tercera jornada que travessarà l’Alt Urgell. Dijous l’etapa sortirà de Sort i arribarà a Lleida ciutat.