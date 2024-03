La Guàrdia Civil escorcolla la casa de Luis Rubiales, que està fora d’Espanya

detail.info.publicated efe Alcoletg detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha registrat l’habitatge de l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en el marc d’una investigació relacionada amb suposats contractes irregulars en els últims cinc anys, encara que l’exdirectiu no es troba a Espanya.

Fonts pròximes al cas han indicat a EFE que el registre de casa seua a Granada és un de la desena que els agents tenen previst practicar en aquest operatiu, que se saldarà també amb algunes detencions.

L’operació està dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinació amb la Fiscalia contra Corrupció i la Criminalitat Organitzada.

Aquest jutjat és el que va començar a investigar el contracte per al trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudita firmat per Rubiales amb l’empresari i exfutbolista Gerard Piqué.

L’assessor jurídic de Rubiales, detingut per contractes irregulars en Federació de Futbol

Tomás González Cueto, assessor jurídic del que fos president de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales i considerat un dels seus homes de confiança, ha estat detingut en el marc d’una investigació relacionada amb suposats contractes irregulars en els últims cinc anys.

Fonts pròximes al cas han indicat a EFE que González Cueto és un dels detinguts en aquesta operació, dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinació amb la Fiscalia contra Corrupció i la Criminalitat Organitzada.

És el jutjat que va començar a investigar el contracte per al trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudita firmat per Rubiales amb l’empresari i exfutbolista Gerard Piqué el 2019.

De les investigacions per aquest contracte es desprèn que va ser redactat pel despatx de l’assessor jurídic extern de la RFEF.

González Cueto és advocat de l’Estat des de 1988 i assessor jurídic extern de la RFEF des que Luis Rubiales va arribar a la presidència el maig de 2018, després d’haver estat membre del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), de la Comissió d’Arbitratge Esportiu del Comité Olímpico Español (COE) i de presidir la Junta de Garanties Electorals del Consell Superior d’Esports (CSD).

És sociodirector de GC Legal, el despatx on també treballa Antonio Ramón Caravaca, qui era l’administrador de l’empresa Egmont 2008 SL, la societat immobiliària a qui se li va encarregar, el suposat espionatge a David Aganzo, actual president d’AFE, i que també investiga el mateix jutjat de Majadahonda.

El passat 23 de febrer, durant la testifical al jutjat de Majadahona, l’exsecretari general de la Federació Espanyola de (RFEF) Andreu Camps va declarar que cap òrgan col·legiat de la RFEF organisme no coneixia el contracte perquè la Supercopa d’Espanya es jugui a l’Aràbia Saudita i va dir que el document va ser redactat pel despatx de González Cueto.

Aquest va explicar en el seu moment que encara que el contracte inicial era per tres anys, amb opció a uns altres tres, perquè els saudites paguessin l’edició de 2021 que es no es va poder jugar allà per la pandèmia es va renegociar i el nou compromís abasta|inclou 10 anys, fins 2029.

També va assegurar que la part saudita havia contractat Kosmos, empresa copresidida per Gerard Piqué, i és la que ha pagat les comissions que corresponen a aquesta empresa que van pactar lliurement.

"La RFEF no ha pagat ni pagarà ni un sol euro en comissions per aquest contracte. No existeix cap conflicte d’interès en el cas de Gerard Piqué", va dir en una assemblea federativa el maig de 2022.