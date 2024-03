Pogacar lidera una Volta que avui arriba a Lleida

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va complir amb el paper de favorit i va deixar gairebé sentenciada ahir la Volta Ciclista a Catalunya en la segona etapa, la primera de muntanya, amb un atac incontestable a 6,5 quilòmetres de la meta en l’ascens a Vallter, port de categoria especial. Pogacar va imposar la seua llei a la primera ocasió i va obrir una bretxa que sembla insalvable per als altres favorits, amb 1:35 sobre Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que va acabar segon i es va situar darrere de l’eslovè en la classificació general, en la qual Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ja és setè (+2:02), Enric Mas (Movistar) vuitè (+2:02) i Sepp Kuss (Team Visma) novè (+2:21).

La Volta va partir de Mataró i va enfilar l’ascens al Pirineu, amb una etapa de 186,5 quilòmetres culminada amb l’arribada en pujada al port de categoria especial de Vallter, el sostre de la cursa, a 2.135 metres d’altitud, marcada pel fred i la pluja. Un desenllaç èpic, ideal perquè els favorits es batessin per la victòria, i amb tots els ulls posats en Pogacar, més encara després que un error de càlcul el privés del triomf en l’etapa inaugural. Amb tot, les hostilitats es van fer esperar.

D’inici, el pilot va deixar escapar una fuga de sis corredors que van aconseguir un màxim avantatge de gairebé set minuts.

El grup escapat va anar perdent unitats fins que només va quedar el belga Jimmy Janssens (Alpecin-Deceunink), que va ser caçat a 8 quilòmetres de la meta en un tram de boira intensa del qual va emergir Pogacar amb un atac a 6,5 quilòmetres per anar-se’n en solitari del grup davanter, en el qual es trobaven Landa i els colombians Tejada i Bernal. El de Murguía, amb Vlasov a roda, va ser l’únic que va tenir cames per respondre i va acabar l’etapa en segona posició, a 1:22 d’un Pogacar intractable, que va imposar la seua llei en les altures de Vallter per deixar la Volta pràcticament vista per a sentència a falta de 5 etapes.La ronda catalana entra avui de ple en territori lleidatà, amb sortida des de la localitat gironina de Sant Joan de les Abadesses i arribada a l’estació de Port Ainé, transcorrent una mica més de 60 quilòmetres per les carreteres lleidatanes (vegeu el quadre lateral).