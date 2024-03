Segona edició d'un torneig solidari a Pardinyes

El Municipal de Pardinyes acollirà el proper 1 de maig la segona edició del Torneig Solidari per Leire, en memòria d’una nena del barri que va morir el 2022 víctima del càncer infantil i com a una iniciativa solidària per recaptar fons destinats a diferents projectes d’investigació de l’Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron.

El certamen és impulsat per l’Associació Neuroblastoma per Leire, impulsada pels pares de la nena que va morir, i l’equip de Lligues Lleida Leyendas Team, vinculat amb la família i el CF Pardinyes, que cedirà les instal·lacions. Després de recaptar 4.500 euros en la passada edició, totes les parts tornen a impulsar la iniciativa, que comptarà amb el partit masculí entre el Leyendas Team i una selecció de jugadors del Pardinyes i la novetat d’un partit femení, en el qual participaran les veteranes del Pardinyes i jugadores del club barrejades en dos equips. A més, hi haurà jocs per als més petits, una xocolatada popular i sortejos, gràcies a la col·laboració del comerç del barri.