Esprint vibrant

El grup capdavanter serpenteja per preparar l'esprint final, pocs metres després. - JORN BOVÉ

El neerlandès Marijn van den Berg (EF Education First-Easypoint) va aprofitar la treva dels favorits en la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i es va emportar ahir la victòria en un esprint massiu amb arribada a Lleida, que tornava a acollir un final d’etapa de la ronda catalana onze anys després, com a colofó d’una etapa íntegrament lleidatana amb sortida a Sort.

Així, el neerlandès va aconseguir la seua primera victòria en el circuit World Tour després de superar sobre la línia de meta el belga Arne Marit (Intermarché-Wanty) i al letó Emils Liepins (Team Dsm-Firmenich PostNL), sota l’atenta mirada del nombrós públic que va omplir els voltants del carrer Príncep de Viana per viure el final de l’etapa amb un emocionant esprint, que no va modificar en absolut la classificació general, dominada a plaer per l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).El líder manté una distància de 2:27 sobre el segon, l’alabès Mikel Landa (Quick-Step), de 2:55 sobre el tercer, el rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), de 3:27 sobre el mallorquí Enric Mas (Movistar), que és sisè, i de 3:50 sobre un altre dels favorits, el colombià Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que és novè.Després de dos jornades d’alta muntanya al Pirineu resoltes amb sengles exhibicions de Pogacar –l’última en l’arribada a l’estació pallaresa de Port Ainé–, la Volta va donar un respir al pilot amb una etapa plana de 169 quilòmetres, amb sortida a Sort, arribada a Lleida –absent des del 2013– i l’ascens al port d’Àger (segona categoria) com a única nota discordant, en l’última etapa d’aquesta edició a les comarques lleidatanes.El sol primaveral i el traçat descendent convidaven a la fuga, que va arribar abans del cinquè quilòmetre amb la implicació del navarrès Urko Berrade (Kern Pharma), el noruec Idar Andersen (Uno-X Mobility) i el belga Thomas De Gendt (Lotto Dstny), un especialista que suma onze participacions i cinc victòries d’etapa a la Volta.El pilot provava d’accelerar sense èxit i els velocistes veien com les opcions de caçar els escapats se les emportava la Noguera Pallaresa entre els congostos del Montsec, perquè els favorits no estaven per la feina i la bretxa va superar aviat la barrera dels tres minuts.Els tres escapats van coronar el port d’Àger 3:25 abans que el grup i van seguir per un terreny favorable cap a la plana lleidatana. Tanmateix, l’esforç va passar factura a Barrade, despenjat després d’accelerar d’Andersen i De Gent, que van ser neutralitzats per un pilot més agressiu a les Borges Blanques, a 30 km de la meta.El marbellès Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), que dissabte farà 40 anys i es retirarà a final de temporada, va aprofitar el desordre per llançar un atac que no va trobar acompanyant i va ser neutralitzat a 8 quilòmetres de l’arribada. Abans, el pilot va passar per Torregrossa, on els aficionats, amb pancartes i pintades, van recordar el ciclista local Modest Capell, mort el 2019 a causa d’un accident mentre s’entrenava, quan era una promesa del ciclisme català. Els organitzadors van deixar un ram de flors al Memorial en record seu al municipi.En els últims quilòmetres va començar la presa de posicions, però la cursa no es va decidir fins als metres finals, en què Van den Berg va ser el més ràpid entrant a Lleida.

Pogacar, el centre d’atenció a la sortida de Sort i a la meta

Tadej Pogacar, líder i gran estrella de la Volta, va ser el principal reclam del públic que va acudir tant a la sortida de Sort com a l’arribada a Lleida. A la capital del Pallars Sobirà, el doble guanyador del Tour de França va firmar autògrafs a alguns joves aficionats que l’esperaven a la sortida del seu camió. Ja a Lleida, Pogacar va ser el més aclamat a la meta i al podi, al qual va pujar tres vegades per vestir-se amb el mallot de líder de la general, per punts i al millor escalador. No obstant, un altre dels que va generar més expectació a Lleida va ser el colombià Nairo Quintana, ja que una vintena d’aficionats naturals de Colòmbia i residents a Lleida van acudir a la meta per animar-lo i demanar-li fotografies. Altres ciclistes com el mallorquí Enric Mas o el vilanovenc Marc Soler també van rebre el caliu dels aficionats.