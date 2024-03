A retrobar-se amb la victòria

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El millor antídot després d’una derrota és guanyar el següent partit, i amb aquest propòsit afrontarà avui l’ICG Força Lleida el seu duel d’aquesta nit (21.00) a casa contra Fuenlabrada, davant del qual intentarà sumar la divuitena victòria que se li va resistir diumenge passat a Gipuzkoa, on va veure truncada una ratxa de cinc triomfs consecutius i sis sortides triomfals.

El crèdit dels lleidatans continua intacte, no és per a menys després de sumar catorze victòries en els darrers disset partits, i ahir Gerard Encuentra ho va posar en relleu. “La resposta de l’equip en aquest tipus de situacions parlarà molt de com d’units que estem. La sensació que vaig tenir en el primer entrenament després de la derrota a Gipuzkoa va ser d’un equip súper concentrat, molt posat, amb els peus a terra i amb ganes de treballar fort. Em va agradar molt com es va entrenar l’equip. De vegades el fet de perdre et fa tornar a enfocar-te, però no hem de dramatitzar més del que és necessari perquè l’equip s’està entrenant i juga molt bé”, va assenyalar.El tècnic va revelar que havia visionat el partit de diumenge diverses vegades i va reconèixer que “en determinats moments, quan anàvem per sota en el marcador vam tenir una mica d’ansietat per anotar i poder capgirar la situació, però es van ajuntar altres factors. El Gipuzkoa és un equip que fa una mitjana de vuit triples a casa i set a fora i contra nosaltres en va anotar 14 de 28, van tenir un encert molt gran”. A més, va afegir que “alguns dels seus jugadors que tenien percentatges de tres molt baixos, van anotar triples gairebé des de vuit metres, i nosaltres, que tenim especialistes en el tir de tres, vam llançar i no van entrar. Potser si els haguéssim anotat aquesta ansietat hauria canviat, però Gipuzkoa ha passat i ara cal pensar en el que ens ve, que és un final de temporada en el qual segur ens jugarem coses xules”.Sobre el Fuenlabrada, que arriba en clara ascensió després d’un decebedor inici de Lliga, Encuentra va assegurar que “sembla que estigui en el seu millor moment. En pretemporada estava cridat a ser un dels candidats a l’ascens i la realitat és que competia per no baixar. Ara amb les últimes incorporacions que ha fet està trobant aquest punt d’equilibri. Per a nosaltres serà un partit molt difícil, però com dic sempre, a casa hem de fer-nos forts i amb l’ajuda de la nostra gent ser capaços de tornar al camí de la victòria”.