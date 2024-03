Tadej Pogacar, el centre d’atenció a la sortida de Sort i a la meta a Lleida

Tadej Pogacar, líder i gran estrella de la Volta, va ser el principal reclam del públic que va acudir tant a la sortida de Sort com a l’arribada a Lleida. A la capital del Pallars Sobirà, el doble guanyador del Tour de França va firmar autògrafs a alguns joves aficionats que l’esperaven a la sortida del seu camió.

Tadej Pogacar, líder i gran estrella de la VoltaJORDI ECHEVARRIA

Ja a Lleida, Pogacar va ser el més aclamat a la meta i al podi, al qual va pujar tres vegades per vestir-se amb el mallot de líder de la general, per punts i al millor escalador. No obstant, un altre dels que va generar més expectació a Lleida va ser el colombià Nairo Quintana, ja que una vintena d’aficionats naturals de Colòmbia i residents a Lleida van acudir a la meta per animar-lo i demanar-li fotografies.

Altres ciclistes com el mallorquí Enric Mas o el vilanovenc Marc Soler també van rebre el caliu dels aficionats.