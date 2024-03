Espanya cau i presenta dubtes contra Colòmbia en un amistós a Londres

Un dríbling de Luis Díaz a Dani Vivian, seguit d’una centrada al segon pal i un golàs de Daniel Muñoz, va desdibuixar la selecció espanyola i va desembocar en la segona derrota de l’Espanya de Luis de la Fuente (0-1), en l’amistós que va enfrontar el combinat estatal davant del sud-americà al London Stadium.

El conjunt espanyol, que venia de sis triomfs consecutius, va naufragar davant d’una Colòmbia que va concedir poc i que va aprofitar una de les seues poques oportunitats per batre el nerviós Álex Remiro.Un dia de debuts, amb la destacada estrena del blaugrana Pau Cubarsí, que es va convertir en internacional absolut amb tot just 17 anys entrant al camp al minut 83 i es va unir als també debutants Vivian i Remiro. Espanya va demostrar estar molt lluny del nivell d’una candidata a campiona de l’Eurocopa. Les rotacions i l’absència de l’onze de gala serveixen com a excusa, però són una alerta quan falten tres mesos perquè comenci el torneig continental.I això que els primers 45 minuts van ser de domini pràcticament absolut de l’equip de Luis de la Fuente. La pilota passava molt més temps pels homes ahir vestits de groc, però les oportunitats s’estroncaven en les centrades d’Álex Grimaldo, el millor dels espanyols en la primera meitat i que va tenir l’ocasió més clara tot just arrancar.Tanmateix, l’equip sud-americà va anar creixent a mesura que avançaven els minuts i va culminar la seua millora amb el 0-1 definitiu quan havia passat una hora, anotat pel lateral Daniel Muñoz.