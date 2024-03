El Vila-sana vol avui un pavelló ple davant del Gijón

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana es juga avui (19.00) mig bitllet per a la Final Four de la Champions League contra la seua bèstia negra les dos últimes temporades, el Telecable Gijón, un partit per al qual Lluís Rodero va reclamar el suport de l’afició. “Necessitem més que mai que sigui al costat de l’equip passi el que passi. Esperem trobar-nos el pavelló a rebentar perquè això ens ajudarà molt, i nosaltres treballarem perquè gaudeixin d’un partidàs”, va apuntar el tècnic.

El quadre del Pla d’Urgell s’enfronta al que ha estat la seua bèstia negra aquestes dos últimes temporades, sobretot la passada. I és que el conjunt asturià va evitar que les lleidatanes aixequessin el primer títol de la seua història al derrotar-les tant a la final de la Champions com de la Copa de la Reina, a més de deixar-les fora de la final pel títol de Lliga en semifinals. Aquesta campanya també es van enfrontar els dos equips a la Supercopa d’Espanya amb nova victòria del Gijón, aquesta vegada en la tanda de penals.

Malgrat això, Lluís Rodero no creu que els tinguin la moral menjada. “És cert que ens han guanyat en diverses finals, però algunes han estat per penals i crec que algun dia aquesta mica de sort caurà cap al nostre costat. Crec que davant del Gijón hem fet sempre grans partits i el que hem de fer és afinar la punteria de cara a porteria perquè som capaços de canviar aquesta dinàmica”, va assenyalar el tècnic lleidatà, que avisa que és una eliminatòria de 100 minuts i que no s’ha de sortir pensant només en l’anada. “Evidentment si podem aconseguir un resultat favorable molt millor, però cal pensar que demà [avui] no es resoldrà l’eliminatòria i que encara quedarà un segon partit, així que hem de fer les coses amb molt cap i pensar en el que toca en cada moment, sense sortir a guanyar de quatre gols quan potser ens costi guanyar. Cal treballar molt el partit, sabent que si podem anar-nos-en al marcador serà important, però que quedaran 50 minuts més”, va indicar. De cara al matx d’aquesta tarda va dir que “la primera clau és fer una bona defensa, perquè tenen jugadores amb molta qualitat, i després intentar imposar el nostre ritme”.