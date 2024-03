Nova final per la salvació

detail.info.publicated Sergi Caufapé detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida afronta avui (12.00, Onze de Setembre) una nova final de cara a la permanència en l’OK Lliga, rebent el Mataró amb l’obligació de guanyar. L’equip que dirigeix Edu Amat, que va vèncer el Caldes a l’últim partit (4-2), necessita els tres punts per situar-se una altra vegada a 5 punts dels del Baix Penedès, que ahir van golejar el Girona (4-1) en un dels duels més destacats. El resultat no permet al Girona superar el Finques Prats, per la qual cosa es manté en zona de play-out, després que el Rivas caigués golejat a la seua pista contra el Voltregà (2-6). D’aquesta forma, un triomf deixaria els llocs de descens directe a 4 punts amb 12 per disputar-se. Tanmateix, tot fa indicar que el Llista necessitarà guanyar tot el que li queda al davant per evitar un play-out desesperant. Després de jugar contra el Mataró, l’equip d’Edu Amat visitarà al Girona (6 d’abril) en un partit dramàtic, el 21 d’abril rebrà a l’Onze de Setembre un intractable Barça, una setmana després visitarà el Reus i tancarà l’OK Lliga el 4 de maig davant d’un irregular Voltregà. Amat, entrenador del Finques Prats Lleida, va assegurar que l’aturada per la Copa del Rei ha estat un baló d’oxigen per a l’equip, ofegat per la càrrega de partits i l’exigència de resultats. “Ens ha anat bé, tant a nivell mental com a nivell físic, i a més aconseguim arribar a aquests dies després d’una victòria, trencant amb la dinàmica que portàvem. Físicament, està clar que ho necessitàvem, en 7 setmanes vam jugar 13 partits, senyal de com d’atapeït estava el calendari, de l’exigència”, va manifestar el tècnic del Llista. “L’equip ho ha aprofitat a nivell mental i està preparat per tornar a competir. Vam fer algun partit amistós per no perdre el ritme, però ara ens toca tornar l’OK Lliga de la millor manera”, va afegir Amat. El Mataró, que suma dos victòries en tota la temporada de l’OK Lliga, acumula 13 derrotes seguides i el seu últim triomf va ser l’11 de novembre, a la seua pista i davant del Caldes (2-1). Lluny de la seua pista, els del Maresme només sumen dos empats, encara que contra Voltregà i Noia. De fet, la ratxa de 13 derrotes consecutives va començar contra el Finques Prats Lleida, que es va imposar en el partit de la primera volta per un ajustat 3-4. Des d’aleshores, una volta sencera, el Mataró només sap perdre.