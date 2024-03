Un punt que té gust d'or

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va empatar ahir (1-1) davant d’un dels rivals directes, el Valls, en un partit en el qual els de Xavier Bartolo van jugar amb un menys durant tota la segona part i van acabar aconseguint la igualada en els últims instants. Amb aquest empat, els lleidatans es mantenen en la cinquena posició, però veuen com la distància que tenien amb els seus perseguidors es redueix arran de la victòria del Can Vidalet.

Dos gols en el minut 90 i 93, un per a cada equip, van acabar decidint un partit molt igualat

A la primera meitat, ambdós equips van sortir al camp amb molta prudència, procurant no patir danys i intentant controlar la possessió. En conseqüència, durant els primers minuts no hi va haver ocasions clares per a cap dels dos, encara que els visitants es van mostrar més agressius en la pressió i van tenir més acostaments a porteria que els locals. Amb el pas dels minuts, els de Xavier Bartolo van poder controlar el ritme del matx, encara que la sòlida defensa del Valls i els errors a la zona ofensiva dels jugadors lleidatans van acabar enviant el partit al descans amb empat a zero.A la segona meitat, el guió va canviar sobtadament quan l’àrbitre va expulsar Samba per doble groga en un xoc aeri amb un rival. Això va donar ales als visitants, que van apretar els de Cappont durant uns minuts i van poder generar bones ocasions. No obstant, el seu domini no va durar gaire, ja que els locals, després d’encadenar un parell de jugades de perill, van aconseguir el control del partit i sotmetre els seus rivals a través de ràpids contraatacs. Precisament, Konu va estar a punt d’obrir el marcador en una transició ràpida, però el porter del Valls va aconseguir evitar-ho.En els minuts finals, el cansament per la inferioritat numèrica va començar a fer efecte entre els locals i els visitants els van tancar al seu camp, aconseguint marcar el 0-1 en el 90, obra de Rodríguez, que semblava que seria definitiu. Tanmateix, l’Atlètic Lleida encara tenia forces i en el minut 93 Youssef va aprofitar una segona jugada dins de l’àrea dels de l’Alt Camp per empatar el partit (1-1) i donar als seus un punt que té gust d’or.

Xavier Bartolo: “L’empat he de valorar-lo positivament”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va dir que “per la forma en la qual hem aconseguit aquest punt he de valorar-la positivament, sobretot per l’esforç dels jugadors, que han estat en inferioritat durant 45 minuts”.Respecte a la figura de l’àrbitre durant tot l’encontre, es va mostrar molt descontent i va declarar que “l’expulsió de Samba és del tot inacceptable. Una vegada més l’actuació arbitral em deixa molt preocupat i ens fa anar-nos-en cap a casa amb un regust amarg”.Finalment, el tècnic lleidatà va valorar positivament els últims partits dels seus jugadors i va voler afegir que “el caràcter i l’actitud que ha mostrat l’equip davant de l’adversitat segur que ens dona un impuls per afrontar els pròxims partits”.