Dolorosa derrota del Lleida Esportiu que l'allunya del liderat: el Badalona Futur s’escapa

El Lleida va deixar escapar una molt bona oportunitat per sotjar el líder, encaixant una patacada difícil d’explicar al camp del Torrent. El conjunt blau va jugar gairebé una hora amb un jugador més per l’expulsió del local Carpin, però no només va ser incapaç de generar perill, sinó que es va quedar fins i tot sense puntuar condemnat per dos jugades puntuals en l’últim quart d’hora (2-0).

D’aquesta manera, el Lleida Esportiu continua amb l’assignatura pendent d’encadenar resultats positius fora de casa i s’allunya un punt més de l’ascens directe, ja que el Badalona Futur va empatar a casa del Sant Andreu (1-1) i avantatja en cinc punts un Lleida que va salvar la segona plaça.

La primera part va tenir molt poc joc. Ambdós equips buscaven avançar metres amb rebutjos que poguessin generar alguna pilota aturada per decantar la balança, però la realitat va ser que els primers 45 minuts no van oferir cap ocasió clara. Tanmateix, en el minut 35 el matx se li posava de cara al Lleida. En una pilota a l’espai per alt, Becerra li va guanyar la posició al central Carpin i aquest, en un acte gairebé involuntari, va tocar la pilota amb el braç, la qual cosa va provocar la seua expulsió al ser l’últim defensa.

Aquesta va ser l’acció més destacada del primer temps, que va acabar sense cap tret a porta i amb el Torrent rearmant la defensa de cinc, amb l’entrada del saguer Jorge Ruiz pel migcampista Míchel en el minut 39.La segona part semblava un bon escenari per al Lleida, que va sortir a buscar la porteria i decidit a canviar el guió d’un primer temps apàtic i rocós, començant a buscar les bandes encara que sense cap precisió en l’acabament de les jugades. El Torrent, per la seua part, es defensava a l’espera de poder mantenir l’empat, resultat que ja li anava bé, com van demostrar els seus jugadors perdent temps des de l’inici de la segona part.

En el 73, el Lleida hauria pogut decantar el xoc en la seua única acció de perill. Ton Ripoll va rebre la pilota a la frontal, va retallar un rival i des del balcó de l’àrea va connectar un tret que es va estavellar al travesser.

Del que podia ser el 0-1 es va passar, en quatre minuts, al gol local, en una altra jugada de gran talent que sí que va trobar el premi. El local Adrián va empalar una pilota que queia plogut del cel en un refús a l’àrea amb una volea no gaire potent però molt ajustada al pal, que va significar l’1-0 per a sorpresa de tothom.

El gol va caure com una gerra d’aigua freda per a un Lleida que sentia que el gran càstig seria l’empat a zero, però al qual encara quedava una cosa pitjor. Amb el duel trencat, Chavarría va rebre al vèrtex de l’àrea i després de retallar cap a dins va definir a l’escaire un tret imparable que tancava el partit (2-0) i castigava de forma notable un equip sense lucidesa ni atreviment, ni sense punts, que demostrava una altra vegada que el seu rendiment lluny del Camp d’Esports és el que l’està allunyant perillosament de la primera plaça.

Ángel Viadero. El tècnic va lamentar “no haver trobat els camins cap al gol”

L’entrenador del Lleida Ángel Viadero, va declarar que “quant a la nostra faceta ofensiva, ha estat una llàstima el pal de Ton Ripoll. Però és cert que avui no hem pogut trobar els camins cap al gol”.

“En un camp amb espais reduïts és difícil atacar i fer mal a la defensa rival. Amb l’expulsió se’ns posava el partit de cara, però sabíem que ells ajustarien les línies i minimitzarien espais”, va analitzar el càntabre, que va lamentar el gol local que va decantar finalment el partit. “En aquest rebuig a la frontal hem sortit perjudicats encaixant el gol i allà ja se’ns ha posat tot costa amunt”, va assenyalar el tècnic.Finalment, l’entrenador blau va afegir que “avui no m’ha agradat l’equip ofensivament, no hem estat fins en camp contrari ni en les transicions”, però va acabar la roda de premsa agraint una vegada més el suport dels aficionats. “Malgrat la derrota vull agrair a l’afició desplaçada pel seu suport com sempre”, va dir.

Per la seua part, Joan Campins va declarar que “a l’equip li ha faltat paciència i madurar les jugades, potser si haguéssim mogut més el rival hauríem tret un resultat positiu”. Finalment, el capità Roger Figueras va declarar que “el grup continua confiat i unit per afrontar els següents partits”.

Derrota en la meitat de desplaçaments

Els de Viadero van tornar a anar-se’n amb les mans buides en un nou desplaçament en què, almenys, es podria haver tret un empat a causa de l’expulsió de Carpin a la primera part. El Lleida Esportiu, d’aquesta manera, ha sumat 17 de 42 punts possibles com a visitant, sent així el sisè millor visitant del grup. Dels rivals directes del Lleida, només l’Europa suma menys punts que el Lleida a domicili (14). Precisament Badalona Futur, Sant Andreu i Hèrcules són, per aquest ordre, els millors visitants de la Lliga.

Insults racistes i catalanòfobs

Alguns aficionats del Torrent, ja des d’abans de l’inici del partit, van proferir en repetides ocasions insults catalanòfobs cap a l’afició del Lleida desplaçada. A més, algun d’ells va insultar de forma racista el lleidatà Neyder Lozano, anomenant-lo “negre de merda” almenys en dos ocasions, segons testimonis directes. A més a més, durant el partit es va llançar un encenedor al camp i, abans de l’inici del matx, un grup reduït d’aficionats locals va escopir i va sacsejar el Bus de l’Afició, encara amb els aficionats a dins.

Sense victòries en els primers 5 classificats

Cap dels cinc primers classificats del grup va aconseguir ahir guanyar el seu partit, encara que el Lleida va ser el més perjudicat, perquè va ser l’únic que va perdre. Badalona Futur i Sant Andreu van empatar en el duel de play-off (1-1), mentre que l’Europa va empatar a casa davant de l’Alzira (0-0) i es manté tercer a un punt del Lleida. El Sant Andreu es queda quart, a dos dels lleidatans, mentre que l’Hèrcules, que va empatar davant del Terrassa (1-1), és cinquè a quatre. El sisè és el mateix Torrent, fora de play-off a 11 punts dels blaus.