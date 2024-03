El Tremp remunta al Pobla en el derbi pallarès

Un jugador del Pobla condueix la pilota vigilat per un rival que segueix l’acció. - ARIADNA CABRERO

El Tremp va aconseguir un triomf agònic davant del Pobla que li permet continuar com a líder destacat de grup (3-2). El Tremp va sortir endollat al matx i ràpidament va situar l’1-0 al marcador. Tanmateix, el Pobla li va donar la volta just abans d’arribar al descans (1-2).

A la segona meitat de l’encontre, els locals van fer canvis i van anar a l’atac a la recerca de la victòria. Els visitants van perdonar l’1-3 i, poc després, Nicolae va fer el gol de l’empat per al Tremp (2-2). Quan faltaven dos minuts per arribar al 90, Nicolae, de nou, va fer el gol de la victòria per als locals (3-2). Amb la victòria, el Tremp segueix primer a vuit punts del segon classificat.