Tres punts d'esperança

El Finques Prats Lleida Llista va sumar ahir uns altres tres punts vitals en la seua intenció no només d’eludir el descens directe, sinó també en la lluita per atrapar el Caldes –equip que marca la permanència– i evitar el play-out. L’equip d’Edu Amat es va desfer per 3-0 del cuer Mataró i va encadenar el seu segon triomf després del que va aconseguir abans de l’aturada contra el Caldes, que avantatja en cinc punts el conjunt lleidatà.

Era la d’ahir una altra final per al Llista en la seua lluita per la permanència i no va fallar. El Mataró, últim classificat que acumulava 13 derrotes i no guanya des del mes de novembre, va ser un digne rival. El Finques Prats va merèixer encarrilar molt abans el partit, però també va saber defensar-se en moments determinats i amb l’exigu 1-0 va saber mantenir la porteria a zero per acabar de sentenciar el Mataró a la darreria amb dos gols més.

El matx va començar amb un ritme trepidant, sense treva a les dos porteries, amb unes primeres ocasions de gol a càrrec de Nico Ojeda i Jordi Badia, respostes per una de Jordi Pérez. El Llista portava la iniciativa, però el seu joc era una mica precipitat per les ganes d’obrir aviat el marcador. Les millors ocasions del primer període per als locals van arribar de la mà de Nuno Paiva (min.15) i de Sergi Folguera (min. 20), aquest en una falta directa, que van ser respostes amb bones parades per part del porter visitant Sergi Grané.Els últims quatre minuts abans d’assolir el descans van ser un constant setge a la porteria del Mataró d’un Finques Prats que va bombardejar Grané des de totes les distàncies i posicions. El més actiu dels lleidatans va ser Sergi Folguera que, una vegada i una altra, es va trobar el cos o les manyoples del porter visitant.Amb el 0-0 es va arribar al descans. El Llista controlava el joc, creava i creava ocasions de gol, però no hi havia manera de perforar la porteria d’un Mataró que no va llançar mai la tovallola i que es va defensar amb cert ordre.

Tot just iniciar-se la segona meitat, Nico Ojeda va tenir una doble ocasió per obrir el marcador. Semblava que aviat s’ensorraria la resistència del Mataró, però la incertesa al marcador es mantenia, malgrat que el Llista era l’amo i senyor del partit.Al minut 30 novament Sergi Folguera s’obstinava per trobar el buit per ficar la bola a la porteria, però el porter tornava a negar-li el gol. El rebuig el recollia Sergi Duch i a boca de canó tampoc no aconseguia batre Grané. Semblava que el gol hauria de caure com una fruita madura. I així va ser un minut després. Al 31, Nuno Paiva rematava alt i desviat a porteria buida i en el contraatac següent era Sebas Moncusí, de prop, qui aixecava la bola sobre el porter i establia l’1-0 al marcador. Resultat fins llavors tan just com curt per als mèrits del conjunt d’Edu Amat.Tal era el frenesí i el moment d’excitació del Llista que gairebé tot seguit del gol, Xavier Aragonès, erigit en el protagonista dels últims minuts del partit, estavellava la bola al pal (min. 32). El mateix Aragonès, quatre minuts més tard, rematava a l’exterior de la xarxa, mentre que Nuno Paiva provava el tret des de lluny però sortint la bola a fora.El joc va estar interromput uns instants quan Sergi Folguera va rebre un cop de bola a la cara i va haver de ser atès. El matx continuava sent gairebé un monòleg del Llista, amb moments en què el Mataró també posava a prova Javi Sánchez. El gol de la tranquil·litat local no va arribar fins que, a falta de tres minuts per al final, Xavier Aragonès anotava el 2-0 i a un de la conclusió col·locava el definitiu 3-0.

El tècnic del Finques Prats Llista, Edu Amat, va destacar la importància de sumar els tres punts davant del cuer i va dir que, tal com estan, “no podem permetre’ns el luxe de llançar cap punt a les escombraries. L’objectiu és atrapar el Caldes”.

Segons Amat, “teníem com a únic objectiu que els tres punts es quedessin a casa. Potser el joc dinàmic i fluid ens ha costat una mica més que altres dies perquè penso que es nota el que ens estem jugant i que els jugadors tornin a tenir la confiança de sempre. Al final no sé quantes ocasions hem fallat una altra vegada contra el porter. El Mataró ha sabut portar el pes del partit en certs moments i nosaltres, com a nota positiva, és que hem sabut llegir-lo i hem defensat quan tocava. No sempre es pot atacar. De vegades cal esperar i ser pacient”, va afegir el tècnic llistat.Amat va assenyalar que “el gol de Sebas [Moncusí] ha estat molt important perquè, tot i que encara quedaven minuts, ens donava aquest marge per esperar que ells ens donessin oportunitats i, per sort, Xavi [Aragonès] va ficar les dos últimes”. Encara que es va mostrar satisfet per la victòria, va matisar que “marxem amb un 3-0, però penso que el partit ha estat més ajustat i el resultat és excessiu. Estic molt content per haver aconseguit deixar la nostra porteria a zero perquè a OK Lliga no és gens fàcil. Ara a pensar ja en el Girona, però tots els punts que queden cal lluitar-los”.