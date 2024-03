Cinc medalles d'or de Lleida a l'Estatal per equips

L’estació d’esquí de Candanchú va acollir aquest cap de setmana el Campionat d’Espanya d’Esquí de Muntanya per equips, en el qual els esquiadors lleidatans van conquerir fins a cinc medalles, totes d’or.

En la categoria sènior, Jordi Alís, de la Seu d’Urgell, es va proclamar campió d’Espanya fent parella amb el gironí Oriol Cardona, completant el recorregut de 18,5 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.100 metres en 2 h 04.32, amb gairebé quatre minuts i mig de marge respecte a la parella que va quedar en segona plaça, formada per Íñigo Martínez i Antonio Alcalde.La categoria U18 femenina va acabar amb or per partida doble de la delegació lleidatana, gràcies al triomf de la parella formada per Laia Sellés i Aina Garreta. La de Lles de Cerdanya i la de la Pobla de Segur van completar el recorregut –més curt que el de la categoria sènior– en 1 h 55:23, un temps menor que alguns competidors masculins de la seua categoria i algunes esquiadores de la categoria U20. La parella lleidatana es va imposar amb mà de ferro, ja que l’equip que va guanyar la plata va arribar a més de 25 minuts. Aquest és el quart títol de campiona d’Espanya per a Sellés aquesta temporada, perquè també es va imposar a Sierra Nevada i en les modalitats d’Hivernal i Vertical a Baqueira-Beret, mentre que Garreta va sumar el seu primer campionat. Els altres dos ors van arribar en categoria U16, ja que Pau Baqué i Mariona Rovira, ambdós de Bellver de Cerdanya, van guanyar la medalla d’or en les seues respectives categories. El primer va fer parella amb Gil Rocias, amb el qual va aconseguir imposar-se en la prova amb un temps de 59:40, els únics que van aconseguir completar el recorregut en menys d’una hora. Per la seua part, Rovira va guanyar l’or al costat de María Ramírez, amb un temps mitja hora més ràpid que les seues perseguidores (1 h 15:25).