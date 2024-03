Quatre lleidatanes guanyen el campionat d'Espanya amb Catalunya

L’estadi Nou Santa Bàrbara de Sitges va acollir aquest cap de setmana les finals del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en les categories S19 i S16, que van acabar ambdós amb triomf de la selecció catalana, que comptava amb dos representants lleidatanes i del CE Inef Lleida a cada equip.

El conjunt de la categoria S16 va comptar amb la jugadora Nerea Sans i l’entrenadora Vanesa Piulats i es va endur el campionat al superar per 14-3 la selecció andalusa, amb assajos de Vinyet Gaya i Irene Real. El combinat català va completar així un torneig perfecte, després de vèncer en la fase de grups Castella i Lleó, per un clamorós 43-0, i Madrid, per un 7-18 més ajustat.En la selecció catalana S19, les dos representants de l’Inef van ser les jugadores Ariadna Monreal i Aran Farràs. Ambdós van tenir una actuació destacada a la final del campionat, en la qual Catalunya es va coronar al superar Euskadi en el partit definitiu (25-10), amb quatre assajos de Paula Garzón, Julia Edo, Alejandra Castro i Gaia Tartinville.D’altra banda, en la fase regular, les catalanes també van sumar dos victòries en sengles partits, superant Castella i Lleó per 26-8 i la Comunitat de Madrid per 0-19, per d’aquesta manera segellar el ple de victòries catalanes a les dos categories de la competició.